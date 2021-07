Un peu plus de six mois après le lancement de la campagne de vaccination, 55 % de la population allemande a déjà reçu au moins une injection, soit plus de 46 millions de personnes, tandis que 37,3 % de la population a reçu les deux doses de sérum. Sur notre photo, des spectateurs en attente pour assister à un concert de l'Orchestre philhamornique de Berlin, le 26 juin.

(Berlin) D’éventuelles mesures de confinement anti-COVID-19 en Allemagne ne devraient plus concerner à l’avenir les personnes ayant reçu deux doses de vaccin, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

Agence France-Presse

« Tant qu’il n’y a pas de mutation qui altère la protection, la vaccination complète signifie que des mesures [de restrictions] comme celles de l’hiver dernier ne sont pas nécessaires chez les personnes vaccinées », a expliqué Jens Spahn lors d’une conférence de presse.

Helge Braun, directeur de la chancellerie d’Angela Merkel, avait lui-même émis jeudi cette idée que les personnes vaccinées n’auraient plus à subir d’éventuelles nouvelles restrictions.

« Si les personnes vaccinées se trouvent quelque part, elles ne sont plus vraiment à risque et elles ne mettent pas les autres en danger. Et il n’y a aucune raison de conseiller une réduction de leurs contacts », avait expliqué à la radio MDR ce proche conseiller de la chancelière.

Le ministre de la Santé a de nouveau encouragé vendredi les Allemands à se faire vacciner adéquatement, sans se contenter d’une seule injection.

« Plus il y aura de vaccinations en été, plus l’automne sera favorable », a-t-il fait valoir.

Le gouvernement et les régions comptent suivre la recommandation de la commission vaccinale allemande de compléter une première dose AstraZeneca par une seconde dose d’un vaccin à ARN messager, Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Cette combinaison offre un « niveau très, très élevé de protection vaccinale », y compris contre le variant Delta, qui représente désormais « 70 à 80 % » des infections à la COVID-19, a plaidé M. Spahn.

Un peu plus de six mois après le lancement de la campagne de vaccination, 55 % de la population allemande a déjà reçu au moins une injection, soit plus de 46 millions de personnes, tandis que 37,3 % de la population a reçu les deux doses de sérum.