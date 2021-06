PHOTO ARMANDO FRANCA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une infirmière de l’armée apporte des doses du vaccin Johnson & Johnson dans un centre d’inoculation géré par les forces armées portugaises au stade sportif de l’Université de Lisbonne. Le variant Delta cause une augmentation rapide des infections de COVID-19 et ce, même si plus de 50 % de la population a déjà reçu une première injection et que 32 % est complètement vaccinée.