(Berlin) Boire une bière en terrasse après quelques longueurs de piscine et avant une séance de cinéma en plein air : la vie a repris vendredi en Allemagne avec la levée de nombreuses restrictions anti-COVID-19.

Agence France-Presse

Avec une incidence inférieure à 100 depuis plusieurs jours dans la majeure partie du pays, dont la capitale, Berlin, l’heure est aux assouplissements en Allemagne avant le long week-end de la Pentecôte.

À Berlin, les bars à bière en plein air, comme les terrasses des restaurants ou les piscines, fermés depuis novembre, ont pu rouvrir, avec toutefois encore de strictes règles sanitaires.

Il faut ainsi présenter un test négatif, ou une preuve de vaccination, pour déguster son café ou son verre à l’extérieur.

« Je pense que les clients vont s’habituer et se faire tester plus souvent », voulait croire Jan, serveur au café Zazza, dans le centre de la capitale.

Beaucoup continuaient d’opter pour la formule à emporter, a constaté une journaliste de l’AFP dans la matinée.

Test enregistré sur son téléphone, David Gasarabo a pris place à une table et savoure « l’ambiance de normalité après tous ces mois passés debout un café à la main ».

Des cinémas, théâtres ou opéras accueillent déjà depuis mercredi du public, avec des jauges limitées à 250 personnes.

Des assouplissements étaient également prévus vendredi dans la région la plus peuplée, la Rhénanie-du-Nord–Westphalie, ainsi que dans d’autres Länder, dont la Thuringe, la Saxe et la ville de Hambourg.

La Bavière a déjà ouvert des restaurants en plein air et des jardins à bière et, vendredi, hôtels et chambres d’hôtes pouvaient de nouveau héberger des clients dans les zones où les taux d’incidence sont les plus faibles.

Les clients doivent y disposer d’un test négatif ou d’un certificat de vaccination anti-COVID-19.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a salué vendredi le fait que l’Allemagne ait surmonté la troisième vague d’infections, mais a exhorté la population à rester prudente.

« La pandémie n’est pas encore terminée. Profitons des vacances, mais restons prudents », a-t-il mis en garde lors d’une conférence de presse.

« Les chiffres de l’infection sont en baisse, ceux de la vaccination sont en hausse. Si nous parvenons à gérer cette combinaison dans les prochaines semaines, nous pourrons envisager un bel été », veut-il croire.

L’Allemagne comptait vendredi 3 635 162 cas officiellement déclarés de COVID-19 (+8769 en 24 h) et 87 128 décès (+226), selon l’institut Robert Koch.