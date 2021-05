PHOTO BERNARD BRAULT, PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Cinq mille spectateurs pourront assister à un concert-test du groupe Indochine marquant la réouverture partielle en France. Ce sera aussi une expérience épidémiologique : tous seront testés avant et après le concert, et les résultats seront comparés avec ceux d’un groupe-témoin qui assistera au concert en virtuel, à domicile. Les résultats seront comparés et s’il y a peu de différence, la réouverture se poursuivra en France. Ci-haut, le chanteur Nicola Sirkis lors d’un spectacle à Montréal le 24 mai 2013.