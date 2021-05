PHOTO ADRIAN DENNIS, LA PRESSE

Selon des médias britanniques, la rénovation de l’appartement que Boris Johnson occupe avec sa fiancée Carrie Symonds et leur bébé au 11 Downing Street, plus spacieux que le 10, siège de sa résidence officielle, a atteint un coût de 200 000 livres (340 000 $ CA). Soit bien plus que les 30 000 livres couverts par les fonds publics.