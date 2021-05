PHOTO MORTEN STRICKER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

À l’automne 2020, tous les visons d’élevage au Danemark avaient été abattus et enterrés à la hâte, comme le montre cette photo prise le 9 novembre près de Holst ebro, au Danemark. Les autorités danoises ont commencé à déterrer et à brûler ces carcasses. Le vison est le seul animal pour lequel il est confirmé qu’il peut à la fois être contaminé par des humains et leur transmettre la maladie.