(Londres) Le prince Harry, petit-fils d’Élisabeth II, et son épouse Meghan ont perdu leurs derniers titres officiels, notamment militaires, après avoir confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

Agence France-Presse

Soucieux d’acquérir leur indépendance financière et de se protéger de la pression médiatique, le couple avait provoqué un coup de tonnerre l’année dernière en se retirant de la vie officielle.

Effective fin mars dernier, cette décision devait être revue au bout d’un an.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à sa majesté la Reine qu’ils ne redeviendront pas membres actifs de la famille royale », indique le palais dans un communiqué.

« À la suite de conversations avec le duc, la Reine a écrit pour confirmer qu’en renonçant au travail lié à l’appartenance à la famille royale, il n’est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public », est-il ajouté.

Les titres seront donc rendus et répartis entre les autres membres de la famille.

« Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille », a souligné le palais.

Harry, 36 ans, perdra ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines auxquels il était très attaché après avoir servi en Afghanistan, ainsi que sa fonction représentative pour la fédération de Rugby.

PHOTO JOHN STILLWELL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince Harry lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son service en Afghanistan, le 5 mai 2008

Meghan Markle perdra ses patronages caritatifs, notamment au National Theatre de Londres.

« Comme l’a montré leur travail depuis un an, le duc et la duchesse restent attachés à leur devoir et leur service au Royaume-Uni et dans le reste du monde, et ont continué d’apporter leur soutien aux organisations qu’ils représentent quel que soit leur rôle officiel », a réagi un porte-parole du couple.

Harry et Meghan, avec leur fils Archie, sont installés en Californie et ont signé des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify.

Après l’annonce par l’ancienne actrice qu’elle avait subi une fausse couche récemment, le couple a révélé dimanche attendre un deuxième enfant.

Il doit s’expliquer sur sa décision de couper les ponts avec la famille royale dans un long entretien à la vedette de l’interview confession Oprah Winfrey, qui sera diffusé le 7 mars à la télévision américaine.

La rupture intervient au moment où le prince Philip, 99 ans, époux de la reine et grand-père de Harry, a été hospitalisé à Londres après un malaise.