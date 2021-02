Daria Tchoultsova et Katerina Bakhvalova, de la chaîne d’opposition Belsat. Elles couvraient une manifestation lorsqu'elles ont été arrêtées. Lors du procès, souriantes et défiant l’accusation depuis la cage en métal réservée aux détenus, elles ont brandi leurs doigts en V.

(Minsk) Deux journalistes biélorusses ont été condamnées jeudi à deux ans de prison ferme, accusées d’avoir fomenté des troubles en couvrant le mouvement de contestation de 2020, nouvelle illustration de la répression orchestrée par le régime.

Soutenu par la Russie, le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, s’est efforcé de juguler ces protestations historiques, malgré les condamnations et les sanctions occidentales.

Daria Tchoultsova et Katerina Bakhvalova, de la chaîne d’opposition Belsat basée en Pologne, avaient été arrêtées le 15 novembre dans un appartement d’où elles venaient de filmer la violente dispersion d’une manifestation d’hommage à un militant d’opposition, Roman Bondarenko, mort quelques jours plus tôt après une arrestation musclée.

Leur lourde condamnation est la première pour des journalistes depuis le début de la contestation de l’été 2020.

Le pouvoir « n’a pas réussi à les briser ou à les intimider. Elles sont libres, malgré tout », a réagi la cheffe de l’opposition en exil, Svetlana Tikhanovskaïa.

« Situation absurde »

Les deux femmes de 23 et 27 ans s’estiment victimes de la répression contre le mouvement de contestation qui a éclaté après la réélection controversée du président biélorusse en août 2020.

Lors du procès, souriantes et défiant l’accusation depuis la cage en métal réservée aux détenus, elles ont brandi leurs doigts en V, un signe de ralliement des détracteurs de M. Loukachenko.

Le Parquet accusait les deux journalistes d’avoir incité la population à manifester illégalement en rediffusant en direct la manifestation à la mémoire de l’opposant tué, ce qui a « porté gravement atteinte à l’ordre public ».

« J’ai montré ces évènements à l’antenne et on me jette en prison pour ça en fabriquant des accusations », avait déclaré mercredi soir Katerina Bakhvalova, dans sa dernière prise de parole devant la cour.

« C’est une situation absurde, car les journalistes ne faisaient que couvrir une action de protestation », a déclaré à la presse jeudi son avocat, Sergueï Zikratski, après l’énoncé du verdict.

Aleksy Dzikawicki, directeur adjoint de Belsat, a dénoncé sur Twitter une « terreur criminelle ».

L’ONG Human Rights Watch a, elle, exhorté les autorités biélorusses à « arrêter de traiter les journalistes comme leurs ennemis » tandis que la présidence polonaise a appelé à une « amnistie ».

Le régime biélorusse a réprimé la contestation, la réduisant largement au silence à force d’arrestations, marquées aussi par des violences policières et des témoignages concordants de recours à la torture.

Toutes les figures de l’opposition sont emprisonnées ou en exil et des milliers de manifestants ont été arrêtés.

En outre, onze journalistes se trouvent actuellement en prison, poursuivis dans le cadre de diverses enquêtes en lien avec la contestation, selon l’association de journalistes biélorusses.

Vendredi commencera le procès de la journaliste de Tut.by, Katerina Borisévitch, et du médecin Artiom Sorokine.

Détenus depuis trois mois, ils sont accusés d’avoir « divulgué des secrets médicaux » en publiant un document montrant que Roman Bondarenko était sobre lors de sa mort, contrairement à ce qu’affirment les autorités. Ils risquent trois ans de prison.

Perquisitions

En outre, la justice juge depuis mercredi pour corruption l’opposant Viktor Babaryko, arrêté en juin, alors qu’il émergeait comme principal rival de M. Loukachenko en vue de la présidentielle d’août.

Une série de perquisitions ont encore visé cette semaine une vingtaine de journalistes et de militants associatifs et syndicaux, dans le cadre d’une enquête sur l’organisation des manifestations de 2020.

Selon les autorités, les personnes visées par les perquisitions ont « agi en tant qu’agents étrangers, organisant et finançant des manifestations sous le couvert d’activités de défense des droits de l’Homme ».

Cette répression, en cours depuis des mois, a été dénoncée par les pays occidentaux, l’UE et les États-Unis adoptant des sanctions contre des proches du président biélorusse.

M. Loukachenko est resté sourd à ces pressions et s’est félicité d’avoir vaincu la contestation, la qualifiant de « Biltzkrieg » occidental.