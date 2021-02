(Kiev) Des chutes de neige record se sont abattues ces derniers jours sur la capitale ukrainienne, rendant les déplacements difficiles pour la plupart des citadins. Sauf pour les snowboarders qui s’amusent à dévaler une rue emblématique du centre-ville.

Agence France-Presse

Sur la descente Andriïvsky, au pied de l’église Saint-André, un chef-d’œuvre baroque du XVIIIe siècle, Alika Malonog fait du surf des neiges avec ses deux enfants.

« C’est la meilleure chose que je peux faire aujourd’hui », dit à l’AFP la jeune femme de 37 ans, sculptrice de profession, qui a troqué le marteau et le burin pour une combinaison bleue et de lunettes de ski rouges.

À côté d’elle, son garçon et sa fille glissent sur la neige qui recouvre les pavés de cette rue tortueuse et longue de 750 mètres, l’une des plus touristiques de Kiev.

« Les écoles maternelles sont fermées et la petite doit rester à la maison. Je ne peux donc pas aller travailler à l’atelier », explique Mme Malonog. « Mais je peux faire du snowboard. »

Depuis mardi, 46,2 millimètres de précipitations sont tombées sur la capitale, l’équivalent d’un mois de précipitations moyennes pendant tout le mois de février, selon l’observatoire géophysique central ukrainien.

Le manteau neigeux a atteint 45 centimètres, a indiqué vendredi la mairie de Kiev, qui a fermé les écoles pour alléger la circulation et appelé les habitants à ne pas utiliser leurs voitures.

Selon la municipalité, 450 chasse-neige et environ 500 employés déblayaient les rues vendredi.

Ces chutes de neige sont sans précédent à Kiev depuis 2017, a indiqué à l’AFP un responsable du service météorologique national, Vladyslav Bilyk.

« Nous avons déjà perdu l’habitude d’avoir de la neige en hiver », a-t-il dit, rappelant que la saison précédente avait été « anormalement chaude » et pratiquement « sans neige » à cause des « changements climatiques ».