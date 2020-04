(Stockholm) Les autorités sanitaires suédoises ont annoncé jeudi le décès de 84 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l’épidémie à plus de 2000 morts dans le pays.

Agence France-Presse

Ce royaume de 10,3 millions d’habitants, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des pays européens pour tenter de contenir la progression du virus, recense désormais 16 755 cas d’infection et 2021 décès, une mortalité nettement plus élevée que celle observée chez ses voisins nordiques.

Les autorités sanitaires suédoises sont aussi revenues jeudi sur le pic de l’épidémie enregistré dans la région de Stockholm, épicentre du virus dans le pays : un temps annoncé comme ayant été atteint le 15 avril, le pic a finalement été enregistré une semaine plus tôt, le 8.

Selon les chiffres révisés de l’Agence publique de santé, 70 500 habitants de la capitale suédoise et sa région-sur 2,3 millions de personnes-étaient potentiellement porteurs du virus au 8 avril.

« Le nombre de personnes infectées est toujours élevé, ce n’est pas le moment de relâcher les mesures de précaution », a déclaré en conférence de presse Anders Wallensten, épidémiologiste à l’agence de santé.

D’après les autorités sanitaires, un quart de la population vivant à Stockholm et sa région aura déjà été infectée par le nouveau coronavirus le 1er mai.

En Suède, contrairement à d’autres pays européens, le confinement de la population n’est pas d’actualité pour endiguer l’épidémie.

Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite. Pour le reste, le gouvernement en a appelé au civisme, demandant à chacun de « prendre ses responsabilités » et de suivre les recommandations sanitaires.

Jeudi, l’hôpital universitaire Karolinska a par ailleurs annoncé le décès d’une infirmière de 40 ans, testée positive au virus.

Un responsable de l’hôpital dans lequel elle travaillait a toutefois précisé à la télévision publique suédoise que la cause du décès n’avait pas encore été confirmée.