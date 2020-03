(Rome) L’Italie a dépassé les 10 000 morts causés par la pandémie de COVID-19, avec 889 comptabilisés en 24 heures, a annoncé samedi la Protection civile.

Agence France-Presse

Avec 10 023 décès, la péninsule est le pays le plus endeuillé au monde par cette pandémie.

Elle a enregistré un total de 92 472 cas, avec une contagion qui poursuit son lent ralentissement : +8,3 % jeudi, +7,4 % vendredi et +6,9 % ce samedi.

Une note d’espoir malgré ces chiffres impressionnants : en Lombardie, la région la plus touchée de la péninsule avec près de 40 000 cas et près de 6000 morts, le nombre de personnes hospitalisées avec des symptômes est resté quasiment stable (11 152, +15 en 24 heures), de même que celui des patients en soins intensifs (1319, +27 en 24 heures).

« Dans nos hôpitaux, on commence à pousser un soupir de soulagement, léger, mais quand même. Dans tous les services d’urgences, on enregistre une réduction (des arrivées de patients, NDLR), dans quelques-uns elle est légère, dans d’autres plus marquée », a déclaré Giulio Gallera, le responsable de la santé en Lombardie.

L’Emilie-Romagne reste la deuxième région la plus touchée avec plus de 1300 décès et plus de 12 000 cas, précise la protection civile.

« Le compte courant de la protection civile a déjà recueilli plus de 61 millions d’euros de donation. Sur cette somme, 7,32 millions ont déjà été dépensés pour l’achat de masques et respirateurs », a souligné Angelo Borrelli, le chef de la protection civile, en présentant à la presse les dernières données.

« Ce matin, six patients qui étaient en réanimation à l’hôpital de Bergame (nord) ont été transférés à Cologne à bord d’un vol de l’aviation allemande. Je remercie la République allemande pour ce geste de solidarité. Actuellement, douze patients (italiens) sont en réanimation en Allemagne », a-t-il ajouté.