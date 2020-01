Élections municipales sur fond de tensions sociales en France

(Paris) La campagne pour les élections municipales en France est lancée, scrutin le plus couru après la présidentielle. Bien malin qui peut prévoir l’issue du vote prévu mi-mars, dans un contexte social perturbé et un paysage politique en recomposition. Alors que la jeune formation d’Emmanuel Macron espère s’enraciner localement, les « vieux partis » tenteront de limiter les dégâts, notamment dans la capitale, où rien n’est gagné pour la socialiste Anne Hidalgo, qui brigue un second mandat. État des lieux.