Au moins 14 morts dans un séisme ayant secoué la Turquie et la Grèce

(Istanbul) Des secouristes équipés de lampes frontales et aidés de chiens renifleurs fouillaient vendredi les décombres d’immeubles effondrés dans l’ouest de la Turquie, conséquence d’un puissant séisme qui a fait 14 morts et plus de 400 blessés dans ce pays et en Grèce voisine.