Donald Trump a traité Justin Trudeau d’« hypocrite », ce mercredi au sommet de l’OTAN, après que le premier ministre canadien eut été surpris semblant se moquer de son homologue américain.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

M. Trudeau a été filmé en compagnie rigolant avec les leaders homologues français, britannique et néerlandais, hier, lors d’une réception donnée à Buckingham Palace en marge de la rencontre internationale.

Les images tournées par les caméras britanniques et sous-titrées par CBC montrent Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau et Mark Rutte discuter vivement avec la princesse Anne et manifestement amusés. Elles ont fait surface ce matin, attirant l’attention de tous les médias britanniques - et sans aucun doute des délégations elles-mêmes.

« On pouvait voir son équipe qui tombait des nues », affirme Justin Trudeau sur les images, semblant faire référence à une déclaration de M. Trump. Comme lors du dernier sommet de l’OTAN, ce dernier a fait fi du protocole et utilisé ses apparitions publiques avec des dirigeants alliés pour répondre à des questions des médias internationaux.

Ce mercredi midi, Donald Trump, a profité d’une prise de photo officielle avec l’Allemande Angela Merkel pour répliquer à Justin Trudeau, le qualifiant de « two-faced », « hypocrite » en français.

« Trudeau est bien gentil, très gentil. Mais la vérité c’est que je lui ai reproché de ne pas payer 2 % [d’investissements en défense] et j’imagine qu’il n’est pas très content », a dit le président américain.

PHOTO EVAN VUCCI, AP

Ce mercredi, les déclarations des uns et des autres s’additionnaient pour alourdir l’ambiance du sommet. Celui-ci se tient dans un golf et un hôtel de luxe de la banlieue de Londres. La rencontre était déjà assombrie par plusieurs différends - notamment l’intervention de la Turquie en Syrie.

En conférence de presse en milieu de journée, le secrétaire général de l’OTAN a souligné que la solidarité des alliés était « en acier trempé ».

« Les mésententes vont toujours attirer davantage l’attention que les occasions où l’on s’entend. C’est comme ça que fonctionnent nos sociétés ouvertes et démocratiques, je ne m’en plains pas », a affirmé Jens Stoltenberg. « L’OTAN donne des résultats sur le fond. […] La rhétorique n’est pas toujours parfaite, mais sur la substance, nous sommes très bons. »

Sur les images diffusées plus tôt en journée, le premier ministre britannique demande à M. Macron : « c’est pour ça que vous êtes en retard ? » M. Trudeau ajoute : « il est en retard parce qu’il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue ».

Inaudible dans l’échange, Emmanuel Macron avait auparavant rencontré dans l’après-midi Donald Trump, qui l’avait attaqué durement sur ses propos sur l’OTAN et sa volonté de taxer les compagnies technologiques américaines.

Les deux dirigeants avaient longuement répondu aux questions des journalistes et Emmanuel Macron avait notamment dit « maintenir » ses propos sur l’OTAN en « mort cérébrale », jugés « insultants » par M. Trump.