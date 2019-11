« Les valeurs qui fondent l’Europe, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et la préservation des droits de l’Homme ne vont de soi » et « doivent toujours être défendues » a assuré la chancelière allemande Angela Merkel.

(Berlin) La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté l’Europe à défendre ses valeurs fondamentales comme « la démocratie et la liberté » face aux contestations grandissantes, samedi à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin qui avait mis fin au Rideau de fer sur le Vieux continent.

« Les valeurs qui fondent l’Europe, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et la préservation des droits de l’homme ne vont de soi » et « doivent toujours être défendues », a-t-elle assuré dans la chapelle de la Réconciliation, un des lieux de mémoire de la division de la ville qui dura de 1961 au 9 novembre 1989.

Elle est édifiée sur le terrain d’une ancienne église détruite sous la dictature communiste est-allemande parce qu’elle se trouvait dans la zone du no man’s land entre les deux parties de la ville.

« À l’avenir, il convient de s’engager » pour défendre les valeurs de l’Europe, a ajouté la chancelière, alors que le modèle de démocratie libérale est de plus en plus mis en cause dans le monde, mais aussi dans une certaine mesure sur le continent même.

Certains pays d’Europe de l’Est comme la Hongrie ou la Pologne, pourtant pionniers dans la contestation de la dictature communiste dans les années 1980, se voient aujourd’hui accusés par l’Union européenne de ne pas respecter pleinement les règles de l’État de droit.

Tensions internationales

Partout, la tentation du nationalisme est perceptible dans les opinions.

« La démocratie libérale est contestée et remise en question », a également jugé le chef de l’État allemand, Frank-Walter Steinmeier, dans une allocution en présence des présidents de Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, quatre pays ayant jadis préparé le terrain à la chute du mur de Berlin.

« Le 9 novembre nous rappelle qu’il faut combattre la haine, le racisme et l’antisémitisme », a aussi dit pour sa part la chancelière. Cette journée marque en parallèle en Allemagne l’anniversaire de la Nuit de Cristal de 1938 durant laquelle les nazis incendièrent les synagogues du pays.

La chute du Mur de Berlin s’était déroulée à la suite d’une révolution pacifique et les images des Allemands, exultant de joie et tombant dans les bras les uns des autres avaient fait le tour du monde.

Les coups de pioche dans cet édifice de béton de plus de 150 km de long avaient marqué la fin d’un monde coupé en deux durant la Guerre froide et fait à l’époque espérer une longue ère de détente et d’unité.

Ces espoirs se sont aujourd’hui dissipés, avec un parfum de résurgence de la Guerre froide entre Occidentaux d’une part, Russie et Chinois de l’autre.

Vendredi à Berlin, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a enjoint à « prendre conscience que nous sommes dans une compétition de valeurs avec les nations non libres », montrant du doigt tout particulièrement la Chine et la Russie.

OTAN

Même entre les anciens alliés à l’Ouest, les sujets de friction se multiplient.

Deux jours avant le 30e Jubilé de la fin du mur de Berlin, le chef de l’État français Emmanuel Macron a jeté un pavé dans la mare diplomatique en diagnostiquant que l’OTAN était « en état de mort cérébrale ».

Il a notamment déploré l’absence de coordination entre les États-Unis et les partenaires de l’Alliance atlantique et le cavalier seul de la Turquie, membre de l’organisation, intervenue récemment dans le nord de la Syrie.

Abandonnant son habituel ton policé, Angela Merkel, depuis toujours très atlantiste, a assuré ne pas partager la vision « radicale » et le « jugement intempestif » de M. Macron.

Sur le plan intérieur aussi, l’Allemagne est loin d’afficher le même optimisme qu’il y a 30 ans.

La fracture politique et économique entre l’Est et l’Ouest du pays, plus riche, reste d’une brûlante actualité, en particulier avec le succès de l’extrême droite de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans l’ex-RDA communiste.

De nombreux citoyens de l’ancienne Allemagne ont toujours aujourd’hui le sentiment d’être traités comme des citoyens de seconde classe.