Plus de 400 montgolfières dans le ciel de l'est de la France

La Presse

Plus de 400 montgolfières ont décollé de l'aérodrome de Chambley-Bussières, dans l'est de la France. Le but de l'exercice? Fracasser le record du monde du plus grand nombre de montgolfières à décoller en simultané, ce qui n'a toutefois pas pu être battu. En 2017, 456 montgolfières ont pris leur envol au même moment.