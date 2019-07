Carabinier tué en Italie: l'arrestation de deux Américains cause un malaise

Selon les médias italiens citant les forces de l'ordre, il s'agit de Elder Finnegan Lee et Gabriel Christian Natale Hjorth, tous deux originaires de San Francisco.

Les deux Américains ont été arrêtés vendredi après-midi dans l'hôtel quatre étoiles où ils séjournaient. Leurs valises étaient bouclées et ils avaient un billet pour rentrer aux États-Unis le soir même.

Si témoins et éléments matériels ne manquent pas, il reste cependant des zones d'ombre autour de la mort de Mario Rega Cerciello, 35 ans, tué de huit coups de couteau par un jeune homme qu'il était en train d'interpeller pour un vol de sac dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier cossu proche du Vatican.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS

La police n'a pas diffusé de photos mais des journaux ont publié deux photos des jeunes hommes lors de leur arrestation à l'hôtel. Cheveux courts, l'un brun, l'autre blond.

Selon un communiqué des carabiniers, ils sont passés aux aveux vendredi soir. L'arme du crime, un couteau « de dimension importante », a été retrouvée dissimulée dans le double plafond de leur chambre d'hôtel. Les vêtements qu'ils portaient la nuit du meurtre ont aussi été saisis.

Ils avaient volé le sac d'un Italien et lui réclamaient 100 euros et un gramme de cocaïne pour le restituer. Ce dernier a prévenu les forces de l'ordre, et quand les deux carabiniers ont voulu interpeller les Américains, l'un des deux jeunes a sorti son couteau.

Cependant, selon les médias italiens citant les enquêteurs, la victime du vol était un revendeur que les deux touristes accusent de leur avoir vendu de la poudre d'aspirine en la faisant passer pour de la cocaïne.