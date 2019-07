Le FBI épaule la police italienne lors d'un raid contre la mafia

Un raid coordonné de la police italienne et du FBI a permis l'arrestation mercredi de 19 personnes appartenant à des clans mafieux se livrant à un jeu de pouvoir au sein de la Cosa Nostra.

Quelque 200 hommes ont été mobilisés pour cette opération baptisée « New Connection » qui a mis en évidence « le lien fort établi entre la Cosa Nostra à Palerme et le crime organisé américain, en particulier avec la puissante famille Gambino de New York », a expliqué la police dans un communiqué.

Parmi les personnes arrêtées - 18 à Palerme et une autre aux États-Unis - figurent des représentants des clans Gambino et Inzerillo, ce dernier ayant été décimé par les Corléonais du célèbre Salvatore « Toto » Riina.

La sanglante guerre des mafias des années 1980 avait forcé la famille Inzerillo à fuir aux États-Unis.

Mais la mort en prison en 2017 du patron Salvatore Riina - surnommé « Le fauve » en raison de sa légendaire cruauté - a été l'occasion pour les Inzerillo de tenter de reconquérir leur ancien territoire, avec l'aide des alliés new-yorkais du clan Gambino, a expliqué la police.