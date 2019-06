Trump fait miroiter à Londres un accord «extraordinaire» après le Brexit

Le président Trump a fait miroiter mardi un accord commercial «extraordinaire» avec Londres après le Brexit, adoptant un ton conciliant avec la première ministre Theresa May, loin des déclarations polémiques ayant précédé sa visite d'État au Royaume-Uni.

Et il a assuré que tout était «sur la table» dans la future négociation post-Brexit d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le milliardaire s'est aussi réjoui de ne pas avoir vraiment vu de protestations contre sa venue, avant de préciser en avoir vu une «très petite». «C'était des fake news», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse commune avec Theresa May, ignorant les milliers de manifestants qui défilaient au même moment dans le centre de Londres.

Donald Trump et Theresa May lors d'une conférence de presse commune mardi après-midi à Londres.

Ils ont fait défiler une statue du président assis sur un bol de toilette, son téléphone cellulaire à la main, tandis qu'un ballon le caricaturant en bébé furieux flottait dans le ciel près du parlement. Déjà déployé lors de sa dernière visite en juillet 2018, ce ballon fait office de «mascotte» pour ceux qui dénoncent «la politique haineuse et clivante de Trump», dit Leo Murray, militant pour l'environnement.

Donald Trump et Theresa May s'étaient retrouvés dans la matinée à Downing Street, tandis qu'à quelques pas de là, des milliers de personnes manifestaient, en défilant de Trafalgar Square vers le parlement, leur opposition à la visite d'État du président américain, soit bien moins que lors de sa précédente venue en juillet 2018.

C'est une Theresa May sur le départ qu'a rencontré Donald Trump, puisqu'elle quittera formellement ses fonctions vendredi, après avoir échoué à mettre en oeuvre la sortie de l'Union européenne, repoussée au 31 octobre. Elle assurera toutefois la transition jusqu'à ce qu'un nouveau chef de gouvernement soit choisi par son Parti conservateur d'ici le 20 juillet.

Partisan du Brexit, Donald Trump a recommandé au Royaume-Uni de claquer la porte du club européen sans accord et sans verser un sou, un scénario auquel s'est toujours opposée Mme May.

Il a aussi jugé dans le tabloïd The Sun que Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et l'un des 12 candidats à sa succession, ferait un «excellent» premier ministre. Boris Johnson s'est entretenu une vingtaine de minutes avec Donald Trump au téléphone, mais a décliné l'offre d'un entretien face-à-face pour des raisons d'agenda.

Interrogé par la presse pour savoir s'il allait rencontrer le ministre de l'Environnement Michael Gove, l'un des rivaux de M. Johnson, comme le veut la rumeur, le président américain n'a ni confirmé ni démenti.

Sa visite de trois jours avait débuté lundi de manière fort peu diplomatique, M. Trump qualifiant de «loser total» le maire travailliste de Londres, qui a dénoncé les honneurs réservés au président américain.

Une attaque condamnée par le chef du Labour. «Je suis très déçu, en particulier aujourd'hui en cette merveilleuse fête de l'Aïd, que notre maire de Londres, Sadiq Khan, ait été attaqué comme il l'a fait», a déclaré M. Corbyn devant la foule de manifestants anti-Trump.

Reçu en grande cérémonie par la reine lundi avec son épouse Melania et ses 4 enfants adultes et leurs conjoints, Donald Trump devait participer dans la soirée à un dîner à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis où le prince Charles représentera la reine Elisabeth