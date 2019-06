Débarquement de Normandie: «chez nous, le jour J n'est rien»

« Ils m'ont dit : "On a déjà fait le 70 e anniversaire. Ce n'est qu'un autre jubilé. C'est toujours un peu la même chose, non ?" »

Soixante-quinze ans plus tard, l'Allemagne n'a toujours pas fait la paix avec la Seconde Guerre mondiale. Ce sombre épisode, associé au nazisme et à la folie d'un homme, demeure un traumatisme national et une source de profondes réflexions.

« On n'a pas d'histoires héroïques comme les Canadiens ou les Américains. Nos héros de guerre sont plutôt les résistants, les gens qui ont caché des Juifs. » - Elise Landschek, journaliste allemande

Ce sont eux, dit-elle, qu'on célèbre lors des célébrations historiques. Et non pas des vétérans bardés de médailles, comme c'est le cas chez nous. Tabous, les anciens combattants ? En quelque sorte. « Tout ce qui est guerre ici, ce sont les nazis, la Wehrmacht, ces gens qui ont tué des milliers de personnes. On ne veut pas. On ne parle pas de ça. »

Revenue de son reportage en Normandie, Elise constate qu'ironiquement, la réhabilitation du « sale Boche » est beaucoup plus palpable en France qu'en Allemagne. Des témoins du débarquement lui ont notamment confié avoir eu plus de problèmes avec les bombardements alliés qu'avec les soldats allemands, qu'ils avaient côtoyés pendant quatre ans. Rémy et Marguerite Cassigneul, qui étaient sur place le 6 juin 1944, le confirment. « Les Allemands ? Non, ça allait. On n'a jamais eu de problèmes avec eux », lance Rémy Cassigneul.

« Pour moi, c'est étonnant, dit Elise Landschek, car les Allemands étaient quand même les occupants... Ces gens sont plus gentils avec les Allemands que nous avec notre propre peuple ! »