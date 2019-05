Washington et Berlin tentent de minimiser leurs divergences

Les chefs de la diplomatie américain et allemand ont tenté vendredi à Berlin de minimiser les divergences pourtant bien réelles entre leurs pays sur de nombreux fronts, encore soulignées la veille par Angela Merkel dans un discours aux États-Unis.

Dénonçant les « mensonges présentés comme des vérités », elle a défendu la nécessité de « faire tout ce qui est humainement possible » pour répondre au changement climatique et a vanté les bienfaits du partenariat transatlantique et du multilatéralisme.

À Berlin, les ministres se sont employés à adoucir la tonalité.

Tout en reconnaissant des « différences » d'approche, et en défendant l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, dont l'administration Trump s'est retirée au grand dam des Européens, Heiko Maas a assuré vouloir, comme Washington, que l'Iran cesse de « jouer un rôle négatif dans la région ».

Interrogé sur la possibilité d'une médiation allemande pour désamorcer l'escalade en cours entre la République islamique et les États-Unis, il s'est dit prêt, de manière vague, à apporter une « contribution » à la réduction des tensions.

Et Mike Pompeo s'est montré conciliant à l'égard d'Instex, ce mécanisme créé par les Européens pour contourner les sanctions américaines contre Téhéran et sur lequel pèse pourtant la menace directe de mesures punitives. Tant qu'il se borne aux transactions « humanitaires », « ce n'est pas problématique », a rassuré le chef de la diplomatie américaine.

Les relations avec Huawei se sont récemment invitées dans la liste des différends. Berlin refuse de bannir clairement le géant chinois de la mise en place de son futur réseau 5G malgré la guerre ouverte déclarée par l'administration Trump au leader mondial des équipements de téléphonie mobile.