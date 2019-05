Mutinerie dans une prison en Ukraine, sept employés blessés

Les mutins ont «attaqué et blessé sept employés», mettant à feu un véhicule de pompiers et plusieurs locaux, a indiqué dans un communiqué le service pénitentiaire ukrainien, sans préciser si les blessés étaient ou non des gardiens de la prison.

«Des mesures sont mises en oeuvre pour stabiliser la situation», précise le communiqué.

De son côté, un porte-parole de la police régionale, Rouslan Forostiak, a indiqué que «près de 500 prisonniers s'étaient barricadés dans des baraquements» de la colonie pénitentiaire.