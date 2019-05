Slovénie: l'enlèvement d'un viticulteur relance le débat sur l'immigration

La police slovène a confirmé jeudi qu'un viticulteur qui travaillait dans ses vignes dans la région de Bela Krajina, à la frontière croate, avait été attaqué mercredi par quatre migrants, qui l'ont ligoté et jeté dans le coffre de sa voiture avant de voler celle-ci pour se rendre en Italie.

Le véhicule a été retrouvé abandonné près de la frontière italienne avec la victime saine et sauve dans le coffre. Trois des quatre suspects, âgés de 18 à 25 ans et originaires du Maroc et d'Algérie, ont été arrêtés par la police italienne et remis aux autorités slovènes.

Cette agression a été immédiatement dénoncée par le chef de l'opposition de droite, l'ancien premier ministre Janez Jansa, qui a estimé que «le gouvernement ne contrôle évidemment pas la situation migratoire».