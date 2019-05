«La poussée populiste est toujours manifeste en Europe»

Les populistes, particulièrement de droite, ont toujours le vent en poupe en Europe et risquent d'en faire encore une fois la démonstration lors des élections européennes prévues dans quelques semaines.

« La poussée populiste est toujours manifeste sur le continent à peu près partout où l'on regarde », indique en entrevue Hugh Carnegy, qui cite en exemple le scrutin tenu la semaine dernière en Espagne.

Bien que les socialistes aient remporté le plus de sièges, le rédacteur en chef du Financial Times juge que c'est d'abord et avant tout l'élection d'une dizaine de députés d'extrême droite qui doit retenir l'attention.

« La gauche a mieux fait que prévu, mais on retient surtout que c'est la première fois que l'extrême droite réussit à faire élire des députés dans le pays depuis la destitution de Franco », relève-t-il.