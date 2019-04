Notre-Dame: la France déroge à ses règles pour accélérer les travaux

Le choix du gouvernement de présenter un projet de loi pour restaurer Notre-Dame autorisant des dérogations aux normes de marchés publics et de protection patrimoniale, a suscité surprise et mécontentement, la «précipitation» et le non respect des règles en vigueur étant sous le feu des critiques.

Plusieurs voix importantes dans le monde de la culture, dont l'animateur Stéphane Bern et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, ont exprimé leur préoccupation à l'encontre de ces dérogations prévues dans le projet.

Le ministère de la Culture a réfuté ces critiques : «Il ne s'agit nullement de déroger aux principes fondamentaux de la protection du patrimoine. La restauration au contraire doit constituer un exemple de restauration avec un très haut degré d'exigence», assure-t-il.

Les règles, pour les dérogations, «sont très étroitement délimitées», insiste-t-il, et l'exposé des motifs de la loi «vise spécifiquement la législation applicable aux abords des monuments, et non les monuments eux-mêmes». Il s'agit «de ne pas ralentir la mise en place de constructions provisoires (bases chantier, installation d'accueil et du public, cathédrale éphémère).

Le texte, intitulé Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris et institution d'une souscription nationale, propose des avantages fiscaux pour les donateurs, un comité de contrôle pour» le bon emploi des fonds «et un établissement public chargé de concevoir et réaliser les travaux.