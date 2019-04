Kim Jong-un en Russie pour renouer avec un allié historique

Peu de détails ont filtré sur ce sommet, qui est le premier à ce niveau depuis la rencontre il y a huit ans entre Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel, et l'ex-président russe Dmitri Medvedev.

M. Kim doit rencontrer M. Poutine à Vladivostok - possiblement mercredi et jeudi - deux mois après le fiasco du second sommet, à Hanoï, entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump, alors que les discussions sur la dénucléarisation sont au point mort.

Voilà plusieurs décennies que les relations entre la Corée du Nord et la Russie ont perdu de leur éclat. Et on en oublierait presque que ce fut Moscou qui installa dans les années 40 à la tête du régime nord-coréen Kim Il-sung, grand-père de Kim Jong-un.

Pourtant, à Pyongyang, le souvenir de cette amitié perdure.

C'est à deux pas de la colline de Mansu, qui est dominée par les deux statues géantes de Kim Il-sung et Kim Jong-il, que l'on trouve dans la capitale nord-coréenne un des témoignages de propagande les plus forts de cette relation.