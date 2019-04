Tensions à Paris pour l'acte 23 des gilets jaunes

Après plus de cinq mois de mobilisation, des milliers de gilets jaunes étaient de retour dans la rue samedi pour un acte 23 marqué par de nouvelles échauffourées à Paris, à l'issue d'une semaine dominée par l'incendie à Notre-Dame.

En milieu d'après-midi, la police avait procédé à Paris à 189 interpellations et à plus de 17 500 contrôles préventifs, selon la préfecture. À 16 h, 122 personnes avaient été placées en garde à vue dans la capitale, dont quatre mineurs, selon le parquet.

La place, pratiquement bouclée, était régulièrement plongée dans un nuage de gaz lacrymogènes tandis que des manifestants jetaient bouteilles et autres projectiles en direction des forces de l'ordre. Plusieurs enseignes ont été vandalisées, a constaté une journaliste de l'AFP. Amplifiant le climat de tension, certains manifestants criaient « Suicidez-vous, suicidez-vous » aux forces de l'ordre, alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent.

PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS

Selon le décompte des autorités à 14 h, environ 9600 gilets jaunes manifestaient en France, dont 6700 à Paris, des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente.

« Vivre dignement »

La manifestation parisienne avait commencé dans le calme autour des revendications traditionnelles pour plus de pouvoir d'achat et de démocratie directe. Un autre cortège, parti lui de la basilique de Saint-Denis et beaucoup moins suivi, s'est déroulé sans le moindre incident, a constaté l'AFP.

« On veut vivre dignement. Moi j'ai ma retraite mais je suis là pour les générations à venir », a dit Joël Blayon, ancien marin pêcheur.

La méfiance était palpable à quelques jours des mesures que le chef de l'État doit dévoiler jeudi après le grand débat national et dont il avait dû différer l'annonce en raison de l'incendie de Notre-Dame.

Drapeau français à la main, Antoine, dirigeant d'une petite entreprise, estime que les annonces qui ont déjà fuité dans la presse (réindexation sur l'inflation des petites retraites, suppression de l'ENA...) « opposent les retraités aux actifs, les pauvres et les riches, les régions contre la nation ».