Incendie de Notre-Dame de Paris: tisons sur la ville

Notre collaborateur se trouvait à Paris pendant que brûlait la cathédrale Notre-Dame. Il nous raconte ce qu'il a vu et entendu au cours de cette journée marquante dans l'histoire récente de la France.

Au début, il n'y a que de la fumée dans le ciel de Paris. Les gens s'échangent des photos et des vidéos par téléphone. « Notre-Dame de Paris brûle-t-elle ? »

Les gens sont curieux, attentifs. Petit à petit, on sent l'inquiétude monter. Ce n'est plus que de la fumée, mais des flammes.

L'odeur de brûlé envahit les alentours. Toutes les artères sont bloquées par les passants qui filment l'événement. Les serveurs des restaurants ramassent leurs tables et leurs chaises, instinctivement : ils savent qu'ils devront libérer le passage.

Même pour ceux qui ne verraient pas la cathédrale, celle-ci leur rappelle sa douleur : il pleut des petits tisons sur la capitale.