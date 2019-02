Italie: un premier tronçon du pont de Gênes mis à terre

Le premier tronçon du pont Morandi à Gênes a touché terre samedi soir après avoir été découpé et très lentement descendu, une manoeuvre délicate qui marque le début du démantèlement de cet ouvrage dont l'écroulement partiel avait fait 43 morts en août.

Il a fallu toute la journée de vendredi et une partie de la nuit pour découper ce segment de 36 mètres de long, 18 mètres de large et près de 1000 tonnes.

Il a ensuite fallu 10 heures pour le déposer 48 mètres plus bas, à une vitesse d'environ 5 mètres par heure encore ralentie par le vent dans l'après-midi.

Le lourd tronçon doit désormais être utilisé comme contrepoids pour les opérations de démontage des autres portions de route, avant une destruction des piliers à la dynamite.

Le démantèlement complet du pont devrait durer au moins six mois, avec une soixantaine de personnes s'activant jour et nuit sur le chantier pour respecter les délais et passer à la reconstruction.

Le gouvernement a promis que le nouveau viaduc autoroutier en acier et en béton, dessiné par l'architecte italien Renzo Piano, serait ouvert à la circulation en avril 2020.

Le 14 août 2018, une partie du pont Morandi, du nom de l'architecte qui l'a conçu dans les années 60, s'était subitement effondrée, entraînant dans sa chute véhicules et passagers, locaux comme étrangers, travailleurs ou sur la route des vacances, parmi lesquels quatre enfants.