Grande-Bretagne: Theresa May sur la corde raide

Le Brexit aura-t-il finalement la peau de Theresa May ? Arrivée aux manettes du gouvernement britannique il y a un peu plus de deux ans pour conduire son pays hors de l'Union européenne, la dirigeante conservatrice affronte mercredi un vote de défiance de son parti, qu'elle a été incapable de rassembler.

Elle a beau être sur la sellette depuis des mois, avoir subi une hémorragie de ministres mécontents de sa manière de gérer le Brexit, sa combativité reste intacte.

« Je me battrai contre ce vote (de défiance) de toutes mes forces », a-t-elle déclaré, déterminée, devant ses bureaux du 10 Downing Street mercredi au petit matin, l'air nerveux, mais résolu.

Soulignant qu'elle s'était « dévouée sans compter » pour répondre au choix exprimé par les Britanniques de quitter l'UE lors du référendum de juin 2016, elle a proclamé : « je suis prête à aller au bout de ce travail ».

Pour ses critiques, elle s'est toutefois elle-même mise dans cette situation difficile en multipliant les mauvais choix et les faux pas.

« Elle, comme tout le monde au sein du Parti conservateur [...] a complètement sous-estimé à quel point le Brexit serait difficile », dit à l'AFP Tim Bale, professeur de sciences politiques à l'Université Queen Mary de Londres. Il estime aussi que l'ancienne ministre de l'Intérieur, pointue sur les dossiers de sécurité, manquait d'expérience et de souplesse pour ce type de négociations.

Son arrivée au pouvoir en juillet 2016, dans la foulée du référendum sur le Brexit, avait pourtant rassuré les Britanniques. Qui mieux que cette fille de pasteur, sans charisme, mais sérieuse, pour conduire le Royaume-Uni, sorti meurtri et divisé de la campagne référendaire, à travers une des périodes les plus délicates de son histoire ?

La fleur au fusil, Mme May pensait que son pays obtiendrait ce qu'il voulait : un accès au marché unique européen des biens et des services sans les contreparties de la liberté de circulation des citoyens, du respect de réglementations communes et des décisions de la Cour de justice de l'UE (CJUE).

Une ambition qui s'est vite heurtée à la fin de non-recevoir opposée par les Européens, ceux-ci faisant front commun contre ce « picorage ».

Iain Begg, chercheur à la London School of Economics, souligne pour l'AFP qu'« elle a aussi surestimé la cohésion au sein de son parti ».

« Purgatoire »

Mme May, 62 ans, s'est en effet retrouvée prise en tenailles entre les exigences des conservateurs favorables à un Brexit dur, prêts à rompre les ponts sans accord avec Bruxelles, et celles des europhiles, soucieux de préserver des liens étroits.

Sa fragilité s'est accentuée après la perte de la majorité absolue aux élections législatives anticipées de juin 2017, qu'elle a convoquées dans l'espoir de conforter son emprise sur le Parlement. Le revers l'a obligée à faire alliance avec le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, qui impose depuis ses exigences.

« Elle est la première dirigeante conservatrice de toute l'histoire à se retrouver prisonnière de la droite de son parti », affirme à l'AFP Pippa Catterall, professeure de sciences politiques à l'Université de Westminster, à Londres. Selon elle, c'est parce que Mme May partage leurs vues, notamment en matière d'immigration, et aussi parce qu'elle-même était une partisane « tiède » du maintien dans l'UE.

Jusqu'ici, ses détracteurs avaient toujours hésité à porter le coup fatal. Mais sa décision de reporter en catastrophe le vote sur l'accord de Brexit prévu mardi, de crainte de le perdre, a précipité les événements.

Les mécontents de l'accord, qui comptaient bien profiter de ce vote pour s'exprimer, ne décolèrent pas depuis.

Si Theresa May survit au vote, son parti ne pourra plus chercher à la déloger pendant un an. « Ce sera le purgatoire pour ceux amèrement en colère contre ses plans sur le Brexit [...] qui devront se contenter de gesticuler et crier », prédit la cheffe du service politique de la BBC Laura Kunssberg. Mais aussi la poursuite du purgatoire pour une Theresa May en permanence sur la défensive.