Allemagne: l'infirmier tueur exprime des remords

Associated Press Berlin

L'homme de 41 ans, Niels Hoegel, a longuement pris la parole pour la première fois devant un tribunal de la ville d'Oldenbourg, dans le nord-ouest du pays, rapporte l'agence de presse dpa.

L'homme aurait dit aux juges qu'il n'avait pas été ému par les meurtres, à l'époque, mais qu'aujourd'hui il est « incroyablement désolé pour tous les cas dont j'entends parler, que je m'en souvienne ou non ».

Les accusations de meurtre découlent du travail de Hoegel dans un hôpital d'Oldenbourg, entre 1999 et 2002, et un hôpital de la ville voisine de Delmenhorst, entre 2003 et 2004. Les victimes présumées étaient âgées de 34 à 96 ans.

Hoegel a été reconnu coupable de deux meurtres et de deux tentatives de meurtre en 2015. Il avait alors admis avoir provoqué des crises cardiaques chez 90 patients à Delmenhorst parce qu'il aimait la sensation de pouvoir les réanimer. Il a plus tard confié aux enquêteurs avoir aussi tué des patients à Oldenbourg.

Les autorités ont ensuite enquêté sur des centaines de morts et exhumé les dépouilles d'anciens patients.

Une nouvelle condamnation pourrait nuire aux chances de Hoegel d'éventuellement profiter d'une libération conditionnelle, mais le système allemand ne prévoit pas de peines consécutives. Les gens condamnés à la prison à vie sont habituellement libérés après une quinzaine d'années.

La police croit que Hoegel aurait pu être neutralisé plus tôt si les responsables avaient sonné l'alarme plus rapidement. Des accusations criminelles ont été déposées contre d'anciens employés des deux hôpitaux.