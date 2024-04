Le déraillement survenu en février 2023 a forcé l’évacuation de la moitié du village d’East Palestine et a suscité de nombreuses craintes quant aux conséquences potentielles à long terme sur la santé en raison des produits chimiques qui ont été déversés et brûlés.

Norfolk Southern a accepté de payer 600 millions US dans le cadre d’une action collective liée à un déraillement de train survenu en février 2023 dans l’est de l’Ohio, aux États-Unis.

Josh Funk Associated Press

L’entreprise a indiqué mardi que l’accord, s’il est approuvé par le tribunal, résoudra toutes les réclamations dans un rayon de 32 kilomètres autour du déraillement. Pour les résidents qui choisissent de participer, les réclamations pour blessures corporelles seront réglées dans un rayon de 16 kilomètres autour du déraillement.

Norfolk Southern a ajouté que les particuliers et les entreprises pourront utiliser l’indemnisation de la manière qu’ils jugeront appropriée pour composer avec les impacts négatifs potentiels du déraillement, qui pourraient inclure les besoins en matière de soins de santé, la restauration des propriétés et l’indemnisation de toute perte commerciale nette.

Les personnes se trouvant dans un rayon de 16 kilomètres autour du déraillement peuvent, à leur discrétion, choisir de recevoir une indemnisation supplémentaire pour toute blessure personnelle passée, actuelle ou future résultant du déraillement.

L’entreprise a rappelé que le règlement de l’action collective ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, d’acte répréhensible ou de faute.

Le règlement devrait être soumis pour approbation préliminaire au tribunal de district américain du district nord de l’Ohio plus tard en avril. Les paiements aux demandeurs pourraient commencer d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation finale du tribunal.

Norfolk Southern a déjà dépensé plus de 1,1 milliard US dans la foulée du déraillement, dont plus de 104 millions US en aide directe au village d’East Palestine et ses habitants. L’entreprise a promis de créer un fonds pour aider à répondre aux besoins de santé à long terme de la communauté, mais cela n’a pas encore été fait.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS East Palestine, le 6 février 2023

Le déraillement survenu en février 2023 a forcé l’évacuation de la moitié du village d’East Palestine et a suscité de nombreuses craintes quant aux conséquences potentielles à long terme sur la santé en raison des produits chimiques qui ont été déversés et brûlés.

Parmi les wagons de marchandises qui ont déraillé, 11 wagons transportaient des matières dangereuses.

L’enquête complète du National Transportation Safety Board sur la cause du déraillement ne sera pas terminée avant juin, bien que cette agence ait déclaré qu’une surchauffe du roulement de roue de l’un des wagons qui n’a pas été détectée à temps par un capteur au bord de la voie a probablement causé l’accident.