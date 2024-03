À New York, où il est tombé plus de neuf centimètres de pluie, les eaux de crue ont perturbé le service du métro, fermé une partie d’une grande promenade et piégé les automobilistes sur les routes inondées de Central Park.

(Boston) Une importante tempête printanière menaçait lundi une partie du centre des États-Unis, avec de fortes chutes de neige dans le nord et des orages, voire des tornades, dans le sud.

Steve Leblanc Associated Press

D’autres régions du pays tentaient de se remettre de leurs propres intempéries, de la grêle et des inondations en Californie aux fortes chutes de neige, aux pluies verglaçantes et aux inondations dans le nord-est, où certaines zones ne devraient pas retrouver l’électricité avant mardi ou plus tard.

La tempête de lundi devrait apporter des vents violents, du grésil, de la pluie verglaçante et de la neige jusqu’à mardi sur une large bande allant des Dakotas à la côte du golfe du Mexique. Une alerte au blizzard a été émise pour certaines parties du Dakota du Sud et du Nebraska.

Il y a plus de 70 % de chances qu’il y ait au moins 20 centimètres de neige du centre du Dakota du Sud au nord-est du Minnesota et au nord-ouest du Wisconsin, selon le Service national de météorologie. La neige pourrait s’accumuler à raison de cinq centimètres par heure.

Une neige abondante était déjà tombée dimanche sur le Minnesota, où la patrouille autoroutière de l’État a signalé plus de 300 accidents, dont au moins un mortel. L’aéroport de Minneapolis-St. Paul a enregistré dimanche un total de 21 centimètres de neige, battant ainsi l’ancien record de 1996, qui était de 17,2 centimètres.

La neige s’est transformée en pluie tôt lundi à Minneapolis, ce qui a rendu les trajets matinaux glissants.

Des orages violents avec menace de tornades et d’autres vents destructeurs étaient possibles dans l’est du Texas et dans la vallée inférieure du Mississippi. De fortes tempêtes, dont certaines ont donné lieu à des alertes à la tornade, avaient déjà traversé certaines parties de l’Oklahoma et du Texas dans la nuit de dimanche à lundi.

La police du nord-est a signalé des centaines d’accidents de la circulation au cours du week-end, les voitures ayant dérapé et les conducteurs s’étant heurtés à des routes verglacées. New York, Washington, Baltimore, Philadelphie et Boston ont également connu de fortes pluies et des inondations.

Une neige abondante a enseveli le Vermont, le New Hampshire et la majeure partie du Maine au cours du week-end, déversant plus de 0,6 mètre dans certaines régions, renversant des arbres, provoquant des accidents de voiture et des coupures d’électricité.

Quelque 100 000 clients étaient privés d’électricité dans le Maine lundi matin, 22 000 au New Hampshire et 12 000 dans l’État de New York, selon le site poweroutage.us.

À New York, où il est tombé plus de neuf centimètres de pluie, les eaux de crue ont perturbé le service du métro, fermé une partie d’une grande promenade et piégé les automobilistes sur les routes inondées de Central Park. Sur la Cinquième Avenue, un arbre géant est tombé sur plusieurs voitures, entraînant la fermeture de la route.

À Lodi, dans le New Jersey, les routes ont été inondées par la crue d’une rivière.

La neige est également tombée dimanche soir sur certaines parties du nord de l’Arizona, le Grand Canyon et Flagstaff.

De fortes pluies et des grêlons de la taille d’une pièce de vingt-cinq sous se sont abattus sur le sud de la Californie dimanche. Une femme de 35 ans a été secourue après avoir été emportée par la rivière Los Angeles en crue, selon les pompiers. Elle a été transportée à l’hôpital pour des blessures légères et une hypothermie.