PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président Joe Biden réunira mardi les quatre principaux dirigeants du Congrès à la Maison-Blanche pour faire pression sur les législateurs afin qu’ils adoptent un programme d’aide d’urgence pour l’Ukraine et Israël, ainsi que pour éviter une fermeture imminente du gouvernement le mois prochain, selon un responsable de la Maison-Blanche.

Seung Min Kim Associated Press

Les quatre principaux dirigeants comprennent le président de la Chambre Mike Johnson, républicain de Louisiane, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, démocrate de New York, le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, également démocrate de New York, et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, républicain du Kentucky.

Au cours de la réunion, le président discutera de « l’urgence » d’adopter le plan d’aide, qui bénéficie du soutien des deux partis, ainsi que de la législation visant à maintenir le gouvernement fédéral en activité jusqu’à la fin septembre, a déclaré le responsable de la Maison-Blanche, qui a requis l’anonymat pour parler d’une réunion non encore confirmée publiquement.

La Chambre dirigée par les républicains est également sous pression pour adopter le plan de sécurité nationale de 95 milliards US (128 milliards CAN) qui renforce l’aide à l’Ukraine, à Israël ainsi qu’à l’Indo-Pacifique. Cette législation a reçu le feu vert du Sénat par 70 voix contre 29 plus tôt ce mois-ci, mais Mike Johnson s’est montré réticent à soumettre le projet de loi d’aide au vote à la Chambre.

« C’est l’un de ces cas où une seule personne peut modifier le cours de l’histoire. Le président Johnson, s’il soumettait ce projet de loi, produirait un vote fort et bipartisan en faveur de l’aide à l’Ukraine », a déclaré dimanche Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, à l’émission This Week de la chaîne ABC.

M. Sullivan a souligné que les Ukrainiens ont besoin d’armes et de munitions pour repousser les forces russes et que lors de ses conversations personnelles avec l’orateur, il « a indiqué qu’il aimerait obtenir des fonds pour l’Ukraine ».

Indépendamment du programme de sécurité nationale, la première tranche du financement gouvernemental doit expirer après le 1er mars. Le reste du gouvernement fédéral, y compris des agences telles que le Pentagone, le Département de la Sécurité intérieure et le Département d’État, expire le 8 mars.