Cet effort survient après que Trump a publiquement appelé la semaine dernière à remplacer les dirigeants actuels du RNC et à installer l’un de ses principaux conseillers de campagne et sa belle-fille, Lara Trump, à des postes de direction.

PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES

(Columbia) Au moins un membre du Comité national républicain (RNC) s’efforce de ralentir la tentative de prise de contrôle de l’organisation par Donald Trump en faisant pression pour que le comité reste neutre jusqu’à ce que Trump soit officiellement le candidat présidentiel et pour éviter de reprendre ses factures juridiques.

Michelle L. Price Associated Press

Deux projets de résolution sont distribués par Henry Barbour, un membre du comité national du Mississippi, pour examen au cours de la prochaine réunion du RNC, au mois de mars à Houston. M. Barbour a déclaré que les membres du RNC soutenaient de plus en plus les résolutions, mais qu’il ne disposait pas encore des coparrains nécessaires, et que toute résolution serait en fin de compte non contraignante.

Cet effort survient après que Trump a publiquement appelé la semaine dernière à remplacer les dirigeants actuels du RNC et à installer l’un de ses principaux conseillers de campagne et sa belle-fille, Lara Trump, à des postes de direction. Lara Trump a suggéré plus tôt dans la semaine que les électeurs du Parti républicain soutiendraient le comité pour payer les frais juridiques de son beau-père alors qu’il fait face à une série d’accusations pénales et civiles.

Chris LaCivita, conseiller principal de campagne de Trump, que l’ancien président souhaite nommer directeur des opérations du parti, a déclaré vendredi soir aux journalistes que le RNC ne paierait pas les frais juridiques de Trump.

Dans un communiqué samedi, M. LaCavita a soutenu que « la primaire est terminée et qu’il est de la seule responsabilité du RNC de vaincre Joe Biden et de reconquérir la Maison-Blanche ».

« Les efforts visant à retarder ce processus aident Joe Biden à détruire notre nation, a-t-il déclaré. Les républicains ne peuvent pas rester les bras croisés et permettre que cela se produise. »

L’une des résolutions proposées par M. Barbour stipule que le RNC et ses dirigeants resteront neutres tout au long de la primaire présidentielle et n’embaucheront pas de personnel supplémentaire ne provenant d’aucune des campagnes actives jusqu’à ce qu’un candidat ait les délégués nécessaires pour être désigné.

La deuxième résolution indique que l’organisation ne paiera pas les frais juridiques des candidats à des fonctions fédérales ou étatiques, mais concentrera plutôt ses dépenses sur les efforts directement liés aux élections de 2024.

« Le RNC n’a qu’un seul travail. C’est gagner les élections, a plaidé M. Barbour. Je pense que les fonds du RNC devraient être dépensés uniquement pour gagner des élections, pour des dépenses politiques, et non pour des factures juridiques. »

Le RNC payait une partie des frais juridiques de Trump pour des affaires à New York qui avaient commencé alors qu’il était président, a rapporté le Washington Post, mais la présidente actuelle, Ronna McDaniel, a déclaré en novembre 2022 que le RNC cesserait de payer une fois que Trump redeviendrait candidat et commencerait à se présenter pour l’élection présidentielle de 2024.

Trump dépense des millions en avocats dans des affaires civiles et dans quatre affaires pénales, mais il a également des dettes juridiques qui dépassent un demi-milliard de dollars.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, qui est le dernier obstacle majeur de Trump lors des primaires républicaines et qui l’affrontera samedi dans son État d’origine, a déclaré qu’un membre de sa famille ou un directeur de campagne ne devrait pas diriger le RNC.

« J’espère que les gens du RNC savent qu’ils ont la responsabilité, la responsabilité de nommer des gens au RNC qui veilleront dans l’intérêt fondamental de tout le Parti républicain, pas seulement d’une seule personne », a dit Mme Haley.

Les résolutions ont été rapportées pour la première fois par le magazine The Dispatch, samedi.