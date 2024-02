(Kansas City) Deux mineurs ont été accusés de divers crimes à la suite de la fusillade lors du défilé du Super Bowl à Kansas City, ont annoncé les autorités, alors que la ville tentait de se remettre du choc.

Nick Ingram, Scott Mcfetridge et Jim Salter Associated Press

Un communiqué du tribunal de la famille du comté de Jackson a déclaré que les jeunes avaient été accusés jeudi et étaient détenus au centre pour mineurs du comté « pour des accusations liées aux armes à feu et pour avoir résisté à leur arrestation ». Le communiqué indique « que d’autres accusations pourraient être portées à mesure que l’enquête progresse ».

Aucune autre information n’a été divulguée vendredi. Les affaires judiciaires impliquant des mineurs restent en grande partie confidentielles en vertu de la loi du Missouri et les audiences ne sont pas ouvertes au public.

La police avait d’abord arrêté trois mineurs, mais elle en a relâché un par la suite. La police recherche d’autres personnes qui pourraient avoir été impliquées et appelle les témoins, les victimes et les personnes disposant d’une vidéo sur leur téléphone à se manifester.

Pendant ce temps, les résidants de Kansas City se tournaient vers les offices religieux, les veillées et le soutien psychologique pour tenter de faire face à l’horreur de cette journée.

Une femme, mère et animatrice populaire, est morte dans la fusillade mercredi, alors que le défilé et le rassemblement se terminaient ; 22 autres personnes ont été blessées, dont plus de la moitié étaient des enfants.

PHOTO KKFI 90.1FM VIA ASSOCIATED PRESS Lisa Lopez-Galvan a été mortellement atteinte par un tir.

Vendredi, deux victimes étaient toujours dans un état critique et une dans un état grave. La plupart des enfants blessés sont sortis de l’hôpital et devraient se rétablir.

Mais le rétablissement émotionnel ne fait que commencer dans une communauté horrifiée à l’idée que deux mineurs puissent causer un tel traumatisme. La police croit qu’une dispute entre plusieurs personnes a conduit à la fusillade.

Une ville aux prises avec la violence armée

Les Chiefs avaient remporté dimanche leur troisième Super Bowl en cinq ans, battant les 49ers de San Francisco 25-22, en prolongation. Les deux célébrations précédentes, en 2020 et 2023, s’étaient déroulées sans problème.

Mercredi, les joueurs des Chiefs ont défilé en autobus rouges à impériale dans la plus grande ville du Missouri. Le défilé s’est terminé par un rassemblement devant l’immense gare Union. C’est là que les coups de feu ont retenti.

Beaucoup de gens pensaient entendre des feux d’artifice. Finalement, certains se sont cachés pour se mettre à l’abri. D’autres ont sauté par-dessus les barrières et couru, plusieurs avec des enfants.

Au-delà des blessures par balle, plusieurs personnes ont d’ailleurs été soignées dans des hôpitaux pour des blessures subies dans la cohue. Il y a eu tellement d’effets personnels laissés sur les lieux que la police a ouvert un site pour que les gens puissent tenter de retrouver ce qu’ils avaient laissé derrière.

La fusillade s’est produite malgré la présence de plus de 800 policiers dans le secteur, y compris au sommet des bâtiments environnants, a déclaré le maire Quinton Lucas, qui était présent, avec sa femme et sa mère, et qui a couru pour se mettre en sécurité lorsque les coups de feu ont retenti. Mais le maire ne prévoyait pas annuler le prochain défilé de la Saint-Patrick, dans un mois.

Kansas City est depuis longtemps aux prises avec la violence armée. En 2020, elle figurait parmi les neuf villes ciblées par le département fédéral de la Justice dans le but de réprimer les crimes violents. En 2023, la ville a égalé un record de 182 homicides, dont la plupart impliquaient des armes à feu.