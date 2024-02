PHOTO SEAN RAYFORD, THE NEW YORK TIMES

Donald Trump laisserait la Russie envahir les pays de l’OTAN qui ne paient pas « leur part », a lancé l’ex-président ce week-end. Une déclaration coup de poing qui, qu’elle se concrétise ou pas, témoigne de modifications profondes à l’ordre mondial dont le Canada pourrait faire les frais, selon une chercheuse. La Presse a discuté des implications de cette nouvelle sortie trumpienne avec plusieurs experts.

De quelle manière la menace de Donald Trump envers les membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pourrait-elle toucher le Canada ?

« Si Trump reprend son siège [au bureau Ovale], son financement de la défense militaire sera une priorité. Et ça, c’est quelque chose dont le Canada devrait s’inquiéter », estime Ann Fitz-Gerald, professeure de science politique à l’Université Wilfrid-Laurier de Waterloo, en Ontario, et directrice de la Balsillie School of International Affairs.

En effet, le Canada ne contribue pas à l’OTAN [pour une valeur équivalant à] 2 % de son produit intérieur brut – l’une des récriminations de l’ex-président américain. En 2006, les membres de l’OTAN ont convenu qu’ils consacreraient au moins 2 % de leur produit intérieur brut au financement de l’Alliance. En 2023, malgré une hausse à la suite de l’invasion russe en Ukraine, seulement le tiers des pays alliés respectaient cet engagement.

Dans le contexte géopolitique actuel, la défense de l’Arctique, contre la Chine ou la Russie, notamment, est un enjeu crucial, détaille Mme Fitz-Gerald. Un retrait du soutien américain pourrait s’avérer désastreux, selon elle.

« Le commentaire [de M. Trump] indique un ton et une position en lien avec un soutien à long terme des priorités et des opérations de l’OTAN, analyse-t-elle. Ça montre que le système complexe de multilatéralisme et d’ordre mondial tel qu’on le connaît est en péril. Et ça rend les économies de taille moyenne comme la nôtre vulnérables. »

« Ça envoie un signal que les États-Unis seraient prêts à laisser des régimes autoritaires agir comme bon leur semble », affirme aussi l’analyste en politique américaine Amélie Escobar.

« Poutine doit se frotter les mains avec un sourire jusqu’aux oreilles, soutient-elle. Tout ce qui le retient pour l’instant d’aller plus loin dans son offensive, c’est la probabilité qu’il y ait une réaction importante menée par les Américains pour sécuriser les régions mises en danger, notamment en Europe. »

Donald Trump s’en est souvent pris à l’OTAN. Qu’est-ce qui est différent cette fois-ci ?

Lors de son premier mandat, Donald Trump, comme d’autres présidents américains, avait en effet reproché aux pays alliés de ne pas payer leur juste part en dépenses militaires.

À de hauts responsables américains, il avait même évoqué le souhait de se retirer de l’alliance. « C’est légitime de dire que les États-Unis paient beaucoup plus que les autres pays. En même temps, ils ont aussi beaucoup plus de poids dans l’alliance », fait valoir Rafaël Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand.

Cette fois, l’ex-président américain est allé plus loin. Il a affirmé qu’en cas d’attaque sur un pays membre de l’OTAN qui ne paie pas sa « part », les États-Unis ne respecteraient pas l’article 5 de l’alliance. Cet article stipule qu’une attaque contre un pays mènera à une défense par tous les autres. L’ex-président est même allé jusqu’à dire qu’il encouragerait Moscou à « faire ce qu’il veut » du pays attaqué.

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS Le président américain Joe Biden

« Le fait que Donald Trump avoue qu’il compte donner le feu vert à Poutine pour davantage de guerre et de violence, pour continuer son assaut brutal contre une Ukraine libre et pour étendre son agression aux peuples de Pologne et des États baltes est affligeant et dangereux », a affirmé dimanche le président Joe Biden, par communiqué.

« D’autres présidents américains ont utilisé la diplomatie pour parler des dépenses de l’OTAN », observe Aurel Braun, professeur de science politique à l’Université de Toronto et chercheur pour le Centre d’études sur la Russie et l’Europe de l’Est. « Donald Trump, lui, agit comme un intimidateur en disant : si tu ne paies pas, je ne te défendrai pas. Mais ce n’est pas comme ça que l’OTAN fonctionne. »

Pourquoi une telle sortie contre l’OTAN maintenant ?

La déclaration de Donald Trump survient en pleine campagne à l’investiture républicaine et, bien sûr, en pleine année électorale aux États-Unis. En parallèle, des discussions ont lieu au Sénat concernant l’aide militaire qui pourrait être accordée à l’Ukraine. Un contexte favorable à sa sortie intempestive, estime Todd Belt, directeur du programme de science politique à l’Université George Washington, à Washington.

D’abord, Donald Trump tente de creuser un fossé avec la position de son opposante républicaine Nikki Haley, soutient M. Belt. L’ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations unies n’a d’ailleurs pas tardé à dénoncer publiquement les propos son rival face à l’OTAN.

Dimanche, un vote au Sénat américain a aussi permis de faire progresser une enveloppe de 60 milliards en soutien à l’Ukraine, pilotée notamment par le chef de file des républicains à la chambre haute, Mitch McConnell. La somme doit encore être approuvée par la Chambre des représentants.

« Il y a une lutte de pouvoir entre Mitch McConnell et Donald Trump, explique M. Belt. Donc [avec sa sortie sur l’OTAN], Donald Trump tente de ramener le Parti républicain vers ses idées. Il va plus loin qu’avant [dans ses menaces] parce que quelqu’un au sein du Parti républicain le met au défi. »

PHOTO ARMÉE DE L’AIR AMÉRICAINE, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Avions de combat F-35A Lightning II et F-16 Fighting Falcon de l’armée de l’air américaine, sur la base militaire de Kunsan, en Corée du Sud

S’il redevenait président des États-Unis, Donald Trump risquerait-il de mettre sa menace envers l’OTAN à exécution ?

Il n’y a qu’une certitude : Donald Trump est imprévisible, s’entendent tous les experts consultés par La Presse. « Je pense qu’il faut prendre ses propos au sérieux, mais pas de façon littérale », soutient Aurel Braun.

Les menaces de Donald Trump visent à négocier avec les pays membres de l’OTAN, analyse-t-il. Mais elles ne reflètent pas nécessairement sa politique étrangère s’il redevient président en novembre. « Pendant qu’il était président, Donald Trump a augmenté le financement à l’OTAN et à la défense américaine », rappelle M. Braun.

« Est-ce que ce sont des propos responsables ? Bien des gens vont répondre catégoriquement non. En même temps, est-ce que c’est un engagement béton ? Non plus », observe pour sa part Rafaël Jacob.

La position isolationniste actuelle de Donald Trump plaît à une partie de sa base électorale, détaillent les spécialistes. « Je pense que ses commentaires sont destinés à une audience nationale, pas internationale, avance Todd Belt. Je crois que c’est rhétorique de sa part. »

En d’autres mots, sa sortie est une façon de gagner l’investiture républicaine en vue d’un retour à la Maison-Blanche. « Donald Trump est un opportuniste, pas un idéologue, souligne Aurel Braun. Il dit ce qu’il pense nécessaire pour gagner sa campagne, pas ce qui serait sa politique une fois au pouvoir. Et il n’aura aucune honte à changer de discours plus tard. »

Avec l’Agence France-Presse