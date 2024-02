Bush salue la mémoire d’un pompier à ses côtés après le 11-Septembre

(New York) L’ex-président américain George W. Bush a salué lundi la mémoire d’un pompier de New York mort à 91 ans et rendu célèbre par une photo à ses côtés sur les ruines du World Trade Center, juste après les attentats du 11-Septembre 2001.