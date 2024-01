(New York) Au lendemain de sa nette victoire électorale dans l’Iowa et avant un scrutin clé dans le New Hampshire, Donald Trump a comparu mardi au tribunal civil de New York pour un second procès en diffamation intenté par une autrice qui l’avait déjà fait condamner pour une agression sexuelle dans les années 1990.

Celine GESRET Agence France-Presse

Plus que jamais favori des primaires républicaines après avoir facilement remporté lundi le caucus de l’État du Midwest, l’ancien président des États-Unis, 77 ans, a tenu parole et s’est rendu comme annoncé au palais de justice de Manhattan pour faire face à l’ancienne chroniqueuse du magazine américain Elle, Elizabeth Jean Carroll, 80 ans.

D’après la presse judiciaire qui a eu accès à la salle d’audience, les deux protagonistes n’ont pas échangé un regard de la journée, consacrée à la sélection d’un jury civil de neuf personnes.

Des journalistes de l’AFP ont vu le convoi de limousines noires de l’homme d’affaires new-yorkais quitter le palais de justice vers 15 h alors que le tribun républicain est attendu en fin de journée pour un rassemblement de campagne dans l’État du New Hampshire, dans le nord-est, où aura lieu le 23 janvier le second scrutin des primaires républicaines.

PHOTO JANE ROSENBERG, REUTERS Donald Trump a tenu parole mardi et s’est rendu comme annoncé au palais de justice de Manhattan pour faire face à l’ancienne chroniqueuse du magazine américain Elle, Elizabeth Jean Carroll, 80 ans.

« À peine croyable »

Si M. Trump est resté silencieux au tribunal, il s’en est pris à Mme Carroll sur son réseau social Truth Social : « C’est à peine croyable que je doive me défendre face à l’histoire bidon de cette femme », a-t-il écrit en republiant de vieux extraits d’interviews télé et des messages sur les réseaux sociaux de son accusatrice.

« Je n’ai jamais vu cette femme de ma vie […] Je n’ai pas idée de qui elle est », avait réaffirmé la semaine dernière Donald Trump à propos de l’écrivaine, en continuant de la traiter de menteuse, ou de « tarée », malgré sa retentissante condamnation civile en mai dernier à lui payer cinq millions de dollars pour agression sexuelle en 1996 et diffamation en 2022.

PHOTO DAVE SANDERS, THE NEW YORK TIMES E. Jean Carroll

Visé par au moins six procès civils et pénaux, le magnat de l’immobilier a transformé chacune de ses inculpations ou comparutions en tribune politique, multipliant les invectives virulentes contre les juges, les procureurs et le camp démocrate du président Joe Biden qu’il accuse de vouloir l’empêcher de gagner la présidentielle de novembre.

« Ce n’est pas moi qu’ils visent. C’est vous », clame-t-il en lettres majuscules son site internet, à l’adresse de ses partisans.

Le procès doit durer plusieurs jours mais sera limité sur le fond et dans le temps car M. Trump a déjà été déclaré responsable des faits reprochés par Mme Carroll.

Le 9 mai 2023, un jury du même tribunal civil fédéral de Manhattan avait décidé à l’unanimité qu’il avait commis une « agression sexuelle » sur E. Jean Carroll, en 1996, dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais, et qu’il l’avait aussi diffamée en octobre 2022.

Les jurés avaient condamné Donald Trump, qui a fait appel et n’a jamais été poursuivi au pénal dans ce dossier, à cinq millions de dollars de dommages et intérêts.

Viol

Mais Mme Carroll avait aussi déposé plainte pour diffamation pour des déclarations antérieures de Donald Trump, en juin 2019, dans la foulée de ses premières accusations de viol contenues dans un livre.

Alors président des États-Unis (2017-2021), il avait affirmé que l’autrice, qui n’était « pas son genre », avait tout inventé pour « vendre un nouveau livre ». La procédure avait été retardée par des batailles procédurales, mais un second procès a quand même été fixé.

Signe des tensions qui entourent les procès de Donald Trump, le juge Lewis Kaplan (qui n’a pas de lien avec l’avocate de Mme Carroll, Roberta Kaplan) a imposé l’anonymat des jurés. Il a aussi prévenu « que la seule question en jeu au procès sera le préjudice causé à Mme Carroll par les propos » qu’il considère d’ores et déjà « diffamatoires », « faux », et « malveillants ».

E. Jean Carroll réclame au moins dix millions de dollars de dommages et intérêts pour son préjudice moral et professionnel.

En pleine campagne des primaires, le procès va à nouveau soulever la question du comportement vis-à-vis des femmes de Donald Trump, accusé plusieurs fois d’agressions sexuelles, mais jamais condamné au pénal.