Élection présidentielle Un colistier ou une colistière pour Trump ?

Du jamais vu. La course à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024 ne commencera pas officiellement avant le 15 janvier, date des caucus de l’Iowa. Or, les médias américains multiplient déjà les listes de colistiers potentiels de Donald Trump, signe de sa position dominante dans les sondages. Voici quelques-uns des noms plus souvent mentionnés.