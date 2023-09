(Washington) Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi « ne pas se focaliser » sur l’enquête en destitution menée par l’opposition républicaine au Congrès, tandis que sa porte-parole Karine Jean-Pierre a affirmé qu’il n’avait « rien fait de mal ».

Agence France-Presse

« Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils savaient qu’ils voulaient me destituer », a déclaré M. Biden à propos de l’initiative des républicains. « Je me lève tous les jours […] sans me focaliser sur la destitution. J’ai un travail à faire. Je dois m’occuper des problèmes qui affectent le peuple américain tous les jours », a-t-il déclaré lors d’une soirée privée de collecte de fonds.

Les républicains à la Chambre des représentants accusent le dirigeant démocrate d’avoir « menti » au peuple américain sur son implication dans les affaires controversées de son fils à l’étranger.

Cette brève réaction de M. Biden constitue son premier commentaire public sur la question depuis que le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a autorisé l’enquête sur sa destitution mardi.

Interrogée sur cette enquête un peu plus tôt dans la journée de mercredi, la porte-parole de Joe Biden a eu des mots plus forts.

« Ils n’ont trouvé aucune preuve, aucune, qu’il ait fait quoi que ce soit de mal. Le président n’a rien fait de mal », a-t-elle déclaré lors du point de presse quotidien de la Maison-Blanche.

Hunter Biden, le fils quinquagénaire du président démocrate, est devenu une cible privilégiée de la droite américaine.

Ils lui reprochent notamment d’avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama (2009-2017), en tirant profit sur les réseaux et le nom de son père.

L’ouverture d’une procédure de destitution était réclamée depuis des mois par l’aile trumpiste du Parti républicain.

La Constitution américaine prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de « trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs ».

Les démocrates répondent eux que ces efforts de la droite ne sont que des paravents servant à occulter les démêlés judiciaires qui s’accumulent pour Donald Trump, inculpé quatre fois en moins de six mois.

Jamais un président n’a été destitué dans l’histoire américaine. Trois ont été mis en accusation : Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 et Donald Trump en 2019 et en 2021. Mais tous ont été finalement acquittés.

Richard Nixon a préféré démissionner en 1974 pour éviter une destitution certaine par le Congrès en raison du scandale du Watergate.