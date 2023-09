Décryptage

L’éclipse du 11-Septembre

(New York) Joe Biden ne peut pas se vanter d’avoir torpillé à lui seul les ambitions présidentielles de Rudolph Giuliani, qui y a mis du sien tant et plus. Mais il a été l’un des premiers Américains à entrevoir les limites de la date sur laquelle l’ancien maire de New York misait pour atteindre la Maison-Blanche.