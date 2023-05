PHOTO GO NAKAMURA, ARCHIVES REUTERS

(Austin) La Chambre des représentants du Texas à majorité républicaine, a destitué samedi le procureur général de l’État, Ken Paxton, pour corruption et abus de confiance. Une réprimande soudaine et historique d’un collègue républicain qui s’est hissé au rang de star du mouvement juridique conservateur malgré des années de scandale et de crimes présumés.

Acacia Coronado, Jim Vertuno. Jake Bleiberg Associated Press

Le vote entraîne la suspension immédiate de M. Paxton dans l’attente de l’issue d’un procès devant le Sénat de l’État et permet au gouverneur républicain Greg Abbott de nommer quelqu’un d’autre au poste de premier avocat du Texas dans l’intervalle.

Ce vote constitue une chute brutale pour l’un des plus éminents combattants juridiques du Parti républicain, qui, en 2020, a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la défaite électorale du président Joe Biden face à Donald Trump. M. Paxton n’est ainsi que le troisième responsable du gouvernement en exercice à avoir été mis en accusation en près de 200 ans d’histoire du Texas.

M. Paxton, âgé de 60 ans, a décrié ce qu’il a qualifié de « théâtre politique » basé sur « des ouï-dire et des ragots, reprenant des affirmations depuis longtemps réfutées », et a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de priver de leurs droits les électeurs qui l’ont réélu en novembre. On ne sait pas exactement où se trouvait le procureur général samedi, mais pendant la séance à la Chambre des représentants, il a partagé des déclarations de ses partisans sur Twitter.