Élection présidentielle de 2024

RFK Jr revendique le flambeau dynastique

(New York) Robert F. Kennedy Jr, figure de proue du mouvement antivaccin, a traversé le continent nord-américain pour se rendre à Boston, berceau de sa famille et de la révolution américaine, où il a annoncé mercredi sa candidature à la présidence des États-Unis et revendiqué le flambeau de la plus célèbre dynastie politique de son pays.