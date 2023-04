PHOTO HILARY SWIFT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Deux hommes ont été arrêtés tôt lundi sur la base d’accusations fédérales les accusant d’avoir conspiré pour agir en tant qu’agents de la République populaire de Chine (RPC) en lien avec un poste de police situé dans le quartier chinois de Manhattan, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse.

William K. Rashbaum et Karen Zraick The New York Times

Cet avant-poste, qui, selon les documents judiciaires, était dirigé par des agents de sécurité chinois, est l’une des quelque 100 opérations de police chinoise dans le monde qui ont suscité l’inquiétude des diplomates et des responsables des services de renseignement. C’est la première fois que des poursuites pénales sont engagées en rapport avec un tel poste de police, selon une personne ayant connaissance de l’affaire.

Les accusations portées contre Lu Jianwang, 61 ans, et Chen Jinping, 59 ans, sont le fruit d’une enquête menée par le FBI et le bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn sur l’avant-poste de Chinatown, qui menait des opérations de police sans juridiction ni approbation diplomatique.

« Les accusations portées aujourd’hui constituent une réponse claire à la RPC : nous sommes sur vos traces, nous savons ce que vous faites et nous empêcherons que cela se produise sur le territoire des États-Unis d’Amérique », a déclaré Breon S. Peace, procureur des États-Unis à Brooklyn, en annonçant les accusations avec d’autres représentants officiels.

PHOTO ANDREW SENG, THE NEW YORK TIMES Breon S. Peace, procureur des États-Unis à Brooklyn

Nous n’avons pas besoin d’un poste de police secret dans notre grande ville et nous n’en voulons pas. Breon S. Peace, procureur des États-Unis à Brooklyn

L’automne dernier, des agents du FBI chargés du contre-espionnage ont perquisitionné dans les bureaux de cette antenne, située au troisième étage d’un immeuble anonyme du 107 E. Broadway, ce qui a marqué une escalade dans le conflit mondial concernant les efforts déployés par la Chine pour surveiller sa diaspora bien au-delà de ses frontières.

Des responsables canadiens, irlandais et néerlandais ont demandé à la Chine de mettre fin à des opérations similaires dans leur pays. Le raid du FBI à New York est le premier exemple connu de saisie de matériel par les autorités dans l’un des postes avancés.

Un « lieu de rassemblement social »

Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si les hommes avaient des avocats. M. Lu, également connu sous le nom de Harry Lu, vit dans le Bronx et possède une résidence en Chine. M. Chen vit à Manhattan. Tous deux sont citoyens américains.

Dans les déclarations de 2018 à l’IRS, M. Lu était présenté comme le président d’une organisation à but non lucratif appelée America Changle Association NY, dont les bureaux abritaient le poste de police. Une plainte pénale descellée lundi indique que le groupe a été formé en 2013 et énumère sa mission caritative comme un « lieu de rassemblement social » pour les personnes originaires de la ville chinoise de Fuzhou. La plainte indique que M. Lu est le conseiller général de l’association et M. Chen, son secrétaire général.

Les deux hommes ont été inculpés d’entrave à la justice et accusés d’avoir détruit des messages textes entre eux et leur gestionnaire au ministère chinois de la Sécurité publique en octobre 2022, à peu près au moment de la perquisition du FBI, ainsi que d’avoir conspiré pour agir en tant qu’agents de la République populaire de Chine sans s’enregistrer auprès du ministère de la Justice, comme la loi l’exige.

Les accusations ont été annoncées plus tard lundi lors d’une conférence de presse à Brooklyn par M. Peace, le directeur adjoint du FBI qui dirige le bureau de New York, Michael Driscoll, et le principal responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice à Washington, David Newman.

La plainte accuse les deux hommes d’avoir aidé le gouvernement chinois. Depuis 2015, selon les accusations, M. Lu a participé à des contre-manifestations à Washington contre les membres du Falun Gong, une religion interdite par la loi chinoise.

Plus récemment, la plainte indique qu’ils ont aidé à gérer le poste de police du Bureau de sécurité municipal de Fuzhou, une branche du ministère de la Sécurité publique, la police secrète, de renseignement et de sécurité de la nation.

Lorsque la nouvelle de la perquisition dans le sud de Manhattan a été rapportée pour la première fois en janvier, l’ambassade de Chine à Washington a minimisé le rôle des avant-postes, affirmant qu’ils étaient occupés par des bénévoles qui aidaient les ressortissants chinois à effectuer des tâches de routine telles que le renouvellement de leur permis de conduire dans leur pays d’origine.

Mais le New York Times a examiné des rapports des médias d’État chinois dans lesquels la police et les responsables chinois locaux décrivaient les opérations de manière très différente.

Les fonctionnaires, cités nommément, vantent l’efficacité des bureaux, souvent appelés « centres de services de police à l’étranger ». Dans certains rapports, les avant-postes sont décrits comme « collectant des renseignements » et résolvant des crimes à l’étranger sans l’implication des fonctionnaires locaux.

Ces déclarations publiques laissent planer le doute sur l’identité des responsables de ces bureaux. Dans certains cas, ils sont décrits comme étant dirigés par des bénévoles, dans d’autres, par des membres du personnel.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.