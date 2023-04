Le service d’incendie et de secours de la municipalité voisine de Rockwood a publié une photo du déraillement sur sa page Facebook et a conseillé de ne pas s’approcher de la zone. On y voit plusieurs wagons qui ont déraillé et un petit incendie, avec de la fumée noire flottant sur la forêt enneigée.

PHOTO FOURNIE PAR ROCKWOOD FIRE & RESCUE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Montréal) Plusieurs wagons d’un train de marchandises ont déraillé et pris feu tôt samedi dans une zone rurale du Maine, non loin de la frontière canado-américaine. Trois employés ont été blessés, mais leur vie ne serait pas en danger.

Associated Press

Trois locomotives et six wagons transportant du bois et des câbles électriques sont sortis de la voie vers 8 h 30 dans le canton de Sandwich Academy Grant, dans le comté de Somerset, selon une déclaration du Maine Forest Service.

Ce secteur est situé à une cinquantaine de kilomètres du Québec. Il s’agit de la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) qui traverse notamment Farnham et Lac-Mégantic, puis se rend jusqu’à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le déraillement s’est produit dans une zone boisée et a déclenché un petit incendie de forêt, que les services d’urgence ont maîtrisé et surveillent, a indiqué le service. Les trois employés du chemin de fer ont été transportés à l’hôpital.

L’évaluation préliminaire indique qu’une accumulation de glace fondante et de débris qui ont emporté une partie de la voie ferrée est une cause possible de l’accident, a ajouté le service.

Certaines matières dangereuses se trouvaient à bord du train, mais les responsables sur place ont estimé qu’il n’y avait pas de risque de fuite ou d’incendie.

La directrice des communications de Canadien Pacifique Kansas City (CPKC), C. Doniele Carlson, a également confirmé le déraillement à environ 24 kilomètres à l’est de Jackman et a déclaré que les éléments dangereux de la cargaison du train n’étaient pas impliqués dans l’incendie.

« Nos équipes d’intervention d’urgence et nos experts en matières dangereuses sont intervenus et continuent de procéder à une évaluation complète de la situation, a affirmé M. Carlson dans une déclaration. Il n’y a pas d’évacuation et la sécurité publique n’est pas menacée. »

Le service d’incendie et de secours de la municipalité voisine de Rockwood a publié une photo du déraillement sur sa page Facebook et a conseillé de ne pas s’approcher de la zone. L’image montre plusieurs wagons qui ont déraillé et un petit incendie, avec de la fumée noire flottant sur la forêt enneigée.

La fusion entre le Canadien Pacifique et Kansas City Southern a été annoncée vendredi. L’entreprise ferroviaire CPKC se présente comme le premier réseau ferroviaire reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Ce déraillement est le dernier en date à frapper l’industrie ferroviaire. Aux États-Unis, les régulateurs fédéraux et les membres du Congrès exhortent les compagnies ferroviaires à en faire davantage pour prévenir les déraillements après que de récents accidents impliquant des produits chimiques dangereux dans l’Ohio et le Minnesota ont entraîné des évacuations.

Au Québec, un déraillement sur la même ligne de chemin de fer, alors propriété de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA), avait causé la catastrophe de Lac-Mégantic, qui a fait 47 morts, il y a 10 ans.

La municipalité américaine de Rockwood, située à environ 140 kilomètres au nord-ouest de Bangor, est un village du comté de Somerset qui compte environ 300 résidants. Située sur la rive ouest du lac Moosehead, l’une des plus grandes étendues d’eau douce de l’État, c’est une destination pour la pêche au saumon et à la truite, tant sur le lac que sur la rivière Moose.

Avec des informations de Michael Casey, de l’Associated Press, à Boston