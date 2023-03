Le déraillement d’un train à East Palestine, le 3 février dernier, avait provoqué un énorme incendie et des évacuations. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

(Washington) Une enquête « spéciale » va être ouverte aux États-Unis sur « la culture et les pratiques en matière de sécurité » de la compagnie ferroviaire Norfolk Southern, ont annoncé mardi les autorités, après plusieurs accidents dont l’un a provoqué des fumées toxiques dans l’Ohio.

Agence France-Presse

Ce dernier, un déraillement le 3 février dans la localité d’East Palestine, a braqué les projecteurs sur la compagnie et suscité une pluie de critiques contre l’administration Biden, notamment dans l’opposition républicaine.

Et mardi, un employé de Norfolk Southern est mort à Cleveland, dans l’Ohio, le troisième depuis fin 2021, selon l’agence américaine chargée d’enquêter sur les accidents de transports (NTSB).

L’agence a indiqué qu’une enquête spéciale sur « l’organisation et la culture en matière de sécurité de Norfolk Southern » allait être ouverte.

« Au vu du nombre et de l’importance des récents accidents de Norfolk Southern, le NTSB exhorte également la compagnie à prendre des mesures immédiates pour passer en revue et évaluer ses pratiques en matière de sécurité, avec la contribution des employés et autres, et à mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer la sécurité », a ajouté l’agence.

Le NTSB a indiqué que depuis décembre 2021, il avait dépêché des équipes sur le site de cinq accidents « notables » impliquant Norfolk Southern.

L’agence a dit être « inquiète du fait que plusieurs facteurs liés à l’organisation puissent être impliqués dans les accidents, y compris la culture en matière de sécurité ».

Or le fait « que Norfolk Southern continue à opérer de manière sûre est vital pour les États-Unis », a-t-elle affirmé.

La compagnie a confirmé dans un communiqué la mort d’un de ses employés, parlant d’une nouvelle « tragique » et s’engageant à « reconstruire » sa culture en matière de sécurité.

« La cause de l’accident n’est pas encore connue et nous coopérerons bien sûr entièrement avec le NTSB », a dit son PDG, Alan Shaw.

« Nous allons reconstruire notre culture en matière de sécurité en repartant de zéro. Nous allons investir davantage dans la sécurité. Cette (situation) ne représente pas ce que nous sommes, ce n’est pas acceptable et cela ne continuera pas », a-t-il poursuivi.

Le déraillement à East Palestine avait provoqué un énorme incendie et des évacuations. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

Les autorités ferroviaires avaient ensuite procédé à des rejets « contrôlés » de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques.

Certains habitants ont rapporté depuis l’accident qu’ils avaient eu divers symptômes, dont des maux de tête et des éruptions cutanées, et dit qu’ils craignaient de finir avec des cancers dans quelques années.

L’administration Biden a été critiquée pour sa gestion du déraillement. Le ministre des Transports Pete Buttigieg a récemment dit qu’il regrettait de ne pas s’être exprimé plus tôt après l’accident.