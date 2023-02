PHOTO SARAH BLESENER, THE NEW YORK TIMES

(New York) Pendant des années, une indication du rêve de Ka’Von Wooden de conduire un jour une rame de métro était accrochée au mur de sa chambre : une carte de la ligne 6. Sa mère, Y’Vonda Maxwell, raconte que Ka’Von s’imaginait dans la cabine du conducteur, filant à toute allure dans les tunnels du métro.

Joshua Needelman The New York Times

Ka’Von, un jeune homme timide de 15 ans du Bronx atteint d’autisme, était « fasciné par les rames de métro », a déclaré Maxwell. « Il en mangeait, il ne pensait qu’à ça, ne parlait que de ça. »

Un matin de décembre, Ka’Von est monté sur le toit d’une rame de la ligne J en direction de Manhattan. Alors que le train approchait de la station Delancey Street/Essex Street, Ka’Von a dégringolé et a heurté le troisième rail, selon la police, souffrant d’une grave blessure à la tête. Il a été déclaré mort sur place par les secours, a précisé la police.

La mort de Ka’Von est une autre tragédie liée à ce qu’on appelle le surf dans le métro (subway surfing), une cascade à haut risque qui consiste à monter sur le toit des voitures. Lundi soir, Zachery Nazaro, un garçon de 15 ans de Manhattan, a été déclaré mort après s’être heurté la tête contre un objet alors qu’il surfait sur le toit d’une rame de la ligne J en direction de Manhattan et qu’il est ensuite tombé entre les voitures, a indiqué la police de New York.

Le nombre de personnes qui font du surf hors des voitures – par exemple en montant sur le toit, en circulant entre les voitures ou en s’accrochant sur les côtés – a plus que quadruplé. Il y a eu 928 cas en 2022, contre 206 en 2021 et 490 en 2019, avant que la fréquentation ne diminue pendant la pandémie, selon les dernières statistiques fournies par la Metropolitan Transportation Authority, l’agence d’État qui exploite le réseau de transports en commun de New York.

« Des choses insensées »

La MTA n’isole pas les données sur les personnes qui montent sur le toit des rames, ce qui, selon les responsables, représente un faible pourcentage. Richard Davey, président de New York City Transit – la division de la MTA qui gère le métro et les bus de la ville –, a déclaré qu’il pensait que la grande majorité des incidents se produisaient lorsque les personnes se déplaçaient entre les voitures.

« Nous ne saurions trop insister sur le fait qu’il est dangereux de monter à l’extérieur des trains. Nous sommes de tout cœur avec les proches en ce moment tragique », a déclaré M. Davey dans un communiqué.

Nous implorons les autres familles de parler avec leurs enfants des dangers réels de ce qui peut sembler comme quelque chose d’excitant, mais qui est trop souvent mortel. Richard Davey, président de New York City Transit, dans un communiqué

Le maire Eric Adams a déclaré mardi que les circonstances de la mort du garçon étaient « traumatisantes » et que la Ville ferait davantage pour sensibiliser les jeunes aux dangers du surf dans le métro. « Vous êtes jeunes. Vous faites des choses insensées », a-t-il déclaré, ajoutant que « c’était vraiment un incident terrible et tragique pour ce jeune homme ».

Le phénomène semble en grande partie propre à New York, où le réseau de métro est vaste et reflète le rythme trépidant de la ville. La Chicago Transit Authority ne reçoit généralement que quelques signalements de surf par an, tandis que la Washington Metropolitan Area Transit Authority a enregistré cinq incidents de ce type au cours des deux dernières années, selon les représentants des sociétés de transport.

Rouler hors des voitures de train est illégal, mais le département de police ne compile pas de données sur les arrestations pour ce motif. Davey a déclaré que l’autorité tentait de faire passer le message sur les dangers du surf dans le métro, tandis que le département de la police a déclaré dans un communiqué qu’une présence policière accrue dans les stations et sur les quais – la gouverneure Kathy Hochul et le maire Eric Adams ont inondé le réseau d’agents supplémentaires à l’automne – pourrait « décourager les infractions aux règles et règlements du transport en commun, dont le fait de monter à l’extérieur des voitures de métro ».

Impressionner ses amis

Lors d’entretiens avec cinq adolescents ayant circulé en métro hors des voitures, le New York Times a appris que les participants, qui ont tendance à être des adolescents, selon les entretiens et les vidéos sur les médias sociaux, entrent généralement dans une rame comme la plupart des passagers. Une fois le train sorti de la station, les surfeurs se glissent entre les voitures et se hissent sur le toit. Les garçons disent qu’ils optent généralement pour les lignes de métro aériennes, où ils peuvent sentir le vent et voir la ville de haut.

Jon, un garçon de 15 ans originaire du Queens qui a demandé d’être identifié seulement par son prénom par crainte d’éventuelles répercussions juridiques, raconte qu’il s’est fait prendre en train de surfer à l’arrière d’un métro de la ligne 6 par la police au début de l’année 2022, mais qu’il s’en est tiré avec un avertissement.

Les amateurs de sensations fortes qui montent au sommet des voitures de métro ne sont pas une nouveauté ; un article du New York Times de 1991 évoquait le phénomène à l’époque. Mais à une époque où les médias sociaux sont si importants pour le statut social, les adolescents sont incités à publier des contenus audacieux et accrocheurs, selon les experts, et les vidéos de jeunes surfeurs du métro sont devenues virales sur TikTok. « Pour obtenir des vues, des likes, et pour que les gens interagissent avec vos publications, vous devez faire quelque chose de plus fou », a déclaré la professeure de psychologie Kim Gorgens, de l’Université de Denver.

Pour gagner en notoriété auprès de vos amis, vous devez faire quelque chose de plus grand et de plus fou. Nous nous sommes surpassés les uns les autres dans un endroit vraiment périlleux. Kim Gorgens, professeure de psychologie de l’Université de Denver

Après que le New York Times eut demandé à TikTok de commenter ses politiques sur les vidéos de surf et les contenus susceptibles d’encourager les jeunes à faire des choses dangereuses, de nombreuses vidéos d’adolescents surfant à New York ont disparu de la plateforme.

« La sécurité et le bien-être de nos utilisateurs sont une priorité absolue chez TikTok. Comme nous l’indiquons clairement dans les directives régissant notre communauté, nous n’autorisons pas les contenus qui encouragent, promeuvent ou glorifient des défis dangereux pouvant entraîner des blessures », a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué.

La ligne 7, qui va de la station Flushing Main Street à la station 34 th Street – Hudson Yards, est devenue un point chaud pour les surfeurs, a déclaré Sarah Meyer, ancienne responsable de la clientèle de la MTA. Stanley Lawson, opérateur de train à la MTA depuis neuf ans, a déclaré avoir pris un an de congé médical après qu’un adolescent est tombé de la rame qu’il conduisait. « Avec la ligne 7, il semble que le haut du train soit plus bondé que l’intérieur maintenant », a déclaré Lawson.

En septembre, une vidéo publiée sur YouTube a filmé un groupe d’au moins 20 adolescents criant et dansant sur le toit d’une rame de la ligne 7 en marche.

Rey, un garçon de 16 ans originaire du Bronx, a déclaré qu’il était présent, mais que, comme il était en retard, lui et deux amis avaient attendu le métro suivant quittant Queensboro Plaza et étaient montés sur le toit. À un moment donné, l’un des garçons a trébuché sur la jambe de Rey et est tombé, a-t-il dit. Rey dit avoir attrapé les mains de son ami avant qu’il ne tombe sur les rails.

Rey faisait du surf presque tous les jours à l’époque, a-t-il dit. Après la chute de son ami et la nouvelle de la mort de Ka’Von, Rey ne surfe plus qu’une fois toutes les deux semaines. Début janvier, Rey et l’ami qu’il a sauvé de la chute ont assisté à une cérémonie pour Ka’Von, où ils ont déposé des fleurs et allumé des bougies devant la station de Manhattan où il était mort.

Plus tard dans la journée, l’ami de Rey est allé faire du surf dans le train J. Il s’est heurté la tête sur le toit du tunnel et a dû être tiré hors du train, non loin de l’endroit où s’était déroulée la cérémonie à la mémoire de Ka’Von, selon Rey. Il a été envahi par des policiers et des ambulanciers qui se sont efforcés d’arrêter l’hémorragie de sa tête. Cette fois, le garçon a survécu.

Cet article a initialement été publié dans le New York Times.