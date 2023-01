Un mort et six blessés dans un incendie dans une tour d’habitation

(Chicago) Le bilan d’un incendie qui s’est déclaré mercredi dans une tour d’habitation de Chicago s’établissait à un mort et six blessés en début d’après-midi.

Kathleen Food Associated Press

Les flammes auraient éclaté au 18e étage de l’immeuble situé dans la partie sud de la ville, avant de se propager aux étages supérieurs.

La conseillère municipale Sophia King a indiqué que la victime a été retrouvée dans l’appartement où le sinistre a apparemment commencé.

Six personnes ont été hospitalisées. L’état de santé de cinq d’entre elles n’inquiète pas les médecins, a ajouté Mme King, mais une femme âgée fait l’objet d’une surveillance un peu plus serrée.

Un pompier a aussi été blessé.

Des images tournées dans le quartier de Kenwood montrent de vives flammes orange sur de multiples étages. Au moins neuf étages auraient été endommagés ; des vitres ont éclaté et des marques de feu étaient visibles autour des cadres.

Mme King a dit que plusieurs résidents du bâtiment résidentiel coopératif Harper Square étaient des personnes âgées.

Les pompiers de Chicago ont indiqué sur les réseaux sociaux que l’alarme a été lancée un peu après 10 h, heure locale.