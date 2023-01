Fusillade à Monterey Park

Le suspect plus âgé que les autres tireurs de masse

Le tireur de la fusillade de samedi soir à Monterey Park, en Californie, a été identifié par les autorités locales comme étant un homme de 72 ans, ce qui en fait une rareté dans la liste de plus en plus longue des auteurs de tueries de masse du pays, qui ont tendance à être beaucoup plus jeunes.